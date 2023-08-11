【一部予約！】 EU版 遊戯王 英語版 デッキ 武神 遊戯王

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プレイに支障の出る傷などありませんが、海外版特有の初期キズ等を気にされる方は購入をお控えください。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

質問などなければ即購入でも大丈夫です。プロフを読んでください。バラ売り不可。値下げ交渉は一切しません。値下げコメントはお控えください。発送は1週間以内に行います。催促はご遠慮ください。プレイに支障の出る傷などありませんが、海外版特有の初期キズ等を気にされる方は購入をお控えください。状態は写真で判断をお願いします。武神帝スサノヲ EU 1st 3枚武神帝カグツチ EU 1st 1枚武神帝ツクヨミ EU 1st 1枚武神姫アマテラス EU 1st 1枚武神ヤマト 北米 レリ 3枚武神ミカヅチ 北米 EU 1枚づつ武神器ハバキリ 北米武神器ヤサカニ 北米武神器ヘツカ EU武神器ムラクモ EU アンリミ武神器サグサ 北米オネスト武神降臨 EU追加で出てきたので、写真3枚目のカードもお付けします。英語版 北米 EU 米版 1st

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