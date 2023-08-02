【破格値下げ】 JIMMY CHOO FILMORE バックパック リュック/バックパック

カラー···ブラック

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柄・デザイン···無地

【MCM】地雷系リュック 黒 Sサイズ

素材…ナイロン、本革

Q-pot. ミッキーマウス/ストロベリーケーキ バックパック

サイズ…約 縦47×横40×マチ13 (cm)

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付属品…保存袋

キャンディストリッパー フリルリュック



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ジミーチュウ FILMORE バックパックです。

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ビジネスユースからご旅行用としてもおすすめです。ユニセックスでお使い頂けます。

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２年ほど前に東京都内の直営店で購入しました。

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数回使用し自宅で袋に入れて大切に保管しておりました。

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7枚目画像のとおり底面に若干の擦れがありますが、その他は目立ったダメージもなくきれいな状態です。

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中古品ですので、その点ご理解頂ける方、どうぞよろしく願いいたします。

商品の情報 ブランド ジミーチュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材…ナイロン、本革サイズ…約 縦47×横40×マチ13 (cm)付属品…保存袋ジミーチュウ FILMORE バックパックです。ビジネスユースからご旅行用としてもおすすめです。ユニセックスでお使い頂けます。２年ほど前に東京都内の直営店で購入しました。数回使用し自宅で袋に入れて大切に保管しておりました。7枚目画像のとおり底面に若干の擦れがありますが、その他は目立ったダメージもなくきれいな状態です。中古品ですので、その点ご理解頂ける方、どうぞよろしく願いいたします。

商品の情報 ブランド ジミーチュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品未使用 MM6 x EASTPAK リュック リバーシブル バックパックだいあゆむ様 専用です(´◡` )♩ (5/2)美品 Paul Smith ポールスミス レザー リュック バッグパック☆OUTDOOR / アウトドア☆SLOBE別注チェーンリュックイビザ 2022年春夏コレクション リュックヘルツ Herz 横広タル型ランドセル リュック L 大人用 チョコレートANNA SUI アナスイ キティ リュックディーゼル DIESEL バックパック リュック【美品】イア パピヨネ A4スッキリリュック 本革