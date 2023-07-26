【返品?交換対象商品】 Arai ★F27★新井リコ Riko 「小道ー2000」限定20部 銅版画 版画

★F27★新井リコ Arai Riko 銅版画 「小道ー2000」限定20部 額入り 2000年制作

第2版【桜色に染まる富士】●がんどうあつし製作ピエゾグラフA3ホワイトフレーム付



江口寿史★ 限定150部 すっぱ! 版画 未使用に近い 真作保証 本人サイン有り



ジギー 作品 line on line 約7.5x5cm

額サイズ：27.0×21.7cm

【☆あやまま☆様専用】稀版浮世絵 花鳥風月選集 木版画 大江戸木版社 24枚

マットサイズ：25.2×20.0cm

未開封 イギリス アンティーク アフリカの地図

作品サイズ：9.8×7.8cm

★★値下★ 吉岡浩太郎『霊峰富士・九頭馬・大衣』ジクレー・風景画 富士山 白馬

(14／20)

【額付】河嶋淳司「跳兎」【作家直筆サイン】

2000年制作

ジークレー てぃんくる

サインあり

村上隆×ドラえもん【ドラえもん えいえいおー！】ポスター

状態は良好です

杉本博司 海影 版画 額縁付き 草間彌生 奈良美智 村上隆



☆セルジュ・ラシス☆ リトグラフ 直筆サインあり 四ツサイズ



コートダジュール

真作を保証いたしますので、万が一、贋作と鑑定された場合にはご返金いたします。

ぴこぴこ軍団の、は～んぎ！！。の、オリジナル版木。



ポール・ギアマン 56/175 大判 リトグラフ 絵画 美術 芸術 額装 美術品



AKa6392 無弟 長谷川富三郎 版画 額

新井リコ / Arai Riko

30枚限定 シゲマツ SHIGEMATSU NANTOKA シルクスクリーン



John Doe（ジョン・ドゥ)/ SakuraNova シルクスクリーン

略歴

クリスチャンラッセン イルカ かわいい 絵画

・1933年 群馬県桐生市生まれ

江口寿史 彼女１ビッグサイズ版 版画（ジークレー） 限定300部 ４３×４３ｃｍ

・東京芸術大学美術学部油絵科卒業

ジャン＝ミシェル バスキア THOR「雷神」シルクスクリーン

・春陽会版画部新人賞受賞

有元利夫 1987年展覧会ポスター 銅版画 エッチング

・文化庁「現代美術選抜展」

明治期 浮世絵 美人画

・上毛芸術奨励賞受賞

5/5まで・162・額付版画・V.K.作・ベラルーシ『見ない、言わない』

・日仏現代美術展（パリ・グランパレ美術館）

マルク・シャガール エスタンプリトグラフ サーカス 300部限定 17/300

・日仏交流パリ展 （メゾン・デ・ボザール）

★貴重★歌川貞秀 作「末広五十三次 吉田」木版画

・青山学院女子短期大学企画個展

大場正男 やすらぎ シルクスクリーン

・チェコ・リトアニア日本現代版画交流展

永島慎二先生「ピエロ」木版画 81/13

・カリフォルニア大学デイビス校企画二人展

★F27★新井リコ Arai Riko 銅版画 「小道ー2000」限定20部

・ニューオリンズ大学群馬版画家協会展、

✤ルイ・イカール✤1948年『うたたね』

・大川美術館企画個展

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

★F27★新井リコ Arai Riko 銅版画 「小道ー2000」限定20部 額入り 2000年制作 額サイズ：27.0×21.7cmマットサイズ：25.2×20.0cm作品サイズ：9.8×7.8cm(14／20)2000年制作サインあり状態は良好です真作を保証いたしますので、万が一、贋作と鑑定された場合にはご返金いたします。新井リコ / Arai Riko略歴・1933年 群馬県桐生市生まれ・東京芸術大学美術学部油絵科卒業・春陽会版画部新人賞受賞・文化庁「現代美術選抜展」・上毛芸術奨励賞受賞・日仏現代美術展（パリ・グランパレ美術館）・日仏交流パリ展 （メゾン・デ・ボザール）・青山学院女子短期大学企画個展・チェコ・リトアニア日本現代版画交流展・カリフォルニア大学デイビス校企画二人展・ニューオリンズ大学群馬版画家協会展、・大川美術館企画個展

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【b023】豊原国周 木版画 浮世絵 錦絵 絵画 明治 歌舞伎マルク・シャガール エスタンプリトグラフ サーカス 300部限定 36/300沖縄本島/北部ヤンバルの森/e 23/04 （デジタル絵画)木版画 オリジナル浮世絵 大江戸芝居年中行事 鳥居清貞 明治時代ジェンマ・モレーラ 銅版画『 エトルリヤの水瓶 』