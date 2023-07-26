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【返品?交換対象商品】 Arai ★F27★新井リコ Riko 「小道ー2000」限定20部 銅版画 版画

商品の説明

★F27★新井リコ Arai Riko 銅版画 「小道ー2000」限定20部 額入り 2000年制作
第2版【桜色に染まる富士】●がんどうあつし製作ピエゾグラフA3ホワイトフレーム付

江口寿史★　限定150部　すっぱ!　版画　未使用に近い　真作保証　本人サイン有り

ジギー　作品　line on line 約7.5x5cm
額サイズ：27.0×21.7cm
【☆あやまま☆様専用】稀版浮世絵 花鳥風月選集 木版画 大江戸木版社 24枚
マットサイズ：25.2×20.0cm
未開封 　イギリス　アンティーク　アフリカの地図
作品サイズ：9.8×7.8cm
★★値下★ 吉岡浩太郎『霊峰富士・九頭馬・大衣』ジクレー・風景画　富士山　白馬
(14／20)
【額付】河嶋淳司「跳兎」【作家直筆サイン】
2000年制作
ジークレー　てぃんくる
サインあり
村上隆×ドラえもん【ドラえもん　えいえいおー！】ポスター
状態は良好です
杉本博司　海影 版画　額縁付き　草間彌生　奈良美智　村上隆

☆セルジュ・ラシス☆　リトグラフ　直筆サインあり　四ツサイズ

コートダジュール
真作を保証いたしますので、万が一、贋作と鑑定された場合にはご返金いたします。
ぴこぴこ軍団の、は～んぎ！！。の、オリジナル版木。

ポール・ギアマン 56/175 大判 リトグラフ 絵画 美術 芸術 額装 美術品

AKa6392　無弟　長谷川富三郎　版画　額
新井リコ / Arai Riko
30枚限定　シゲマツ SHIGEMATSU NANTOKA シルクスクリーン

John Doe（ジョン・ドゥ)/ SakuraNova シルクスクリーン
略歴
クリスチャンラッセン　イルカ　かわいい　絵画
・1933年 群馬県桐生市生まれ
江口寿史　彼女１ビッグサイズ版　版画（ジークレー）　限定300部　４３×４３ｃｍ
・東京芸術大学美術学部油絵科卒業
ジャン＝ミシェル バスキア THOR「雷神」シルクスクリーン
・春陽会版画部新人賞受賞
有元利夫　1987年展覧会ポスター　銅版画　エッチング
・文化庁「現代美術選抜展」
明治期　浮世絵　美人画
・上毛芸術奨励賞受賞
5/5まで・162・額付版画・V.K.作・ベラルーシ『見ない、言わない』
・日仏現代美術展（パリ・グランパレ美術館）
マルク・シャガール エスタンプリトグラフ サーカス 300部限定 17/300
・日仏交流パリ展 （メゾン・デ・ボザール）
★貴重★歌川貞秀 作「末広五十三次 吉田」木版画
・青山学院女子短期大学企画個展
大場正男　やすらぎ　シルクスクリーン
・チェコ・リトアニア日本現代版画交流展
永島慎二先生「ピエロ」木版画　81/13
・カリフォルニア大学デイビス校企画二人展
★F27★新井リコ Arai Riko 銅版画 「小道ー2000」限定20部
・ニューオリンズ大学群馬版画家協会展、
✤ルイ・イカール✤1948年『うたたね』
・大川美術館企画個展

【b023】豊原国周　木版画　浮世絵　錦絵　絵画　明治 歌舞伎

商品の情報

商品の状態新品、未使用

マルク・シャガール エスタンプリトグラフ サーカス 300部限定 36/300

沖縄本島/北部ヤンバルの森/e 23/04 （デジタル絵画)

木版画　オリジナル浮世絵　大江戸芝居年中行事　鳥居清貞　明治時代

ジェンマ・モレーラ 銅版画『 エトルリヤの水瓶 』
★F27★新井リコ Arai Riko 銅版画 「小道ー2000」限定20部 額入り 2000年制作 額サイズ：27.0×21.7cmマットサイズ：25.2×20.0cm作品サイズ：9.8×7.8cm(14／20)2000年制作サインあり状態は良好です真作を保証いたしますので、万が一、贋作と鑑定された場合にはご返金いたします。新井リコ / Arai Riko略歴・1933年 群馬県桐生市生まれ・東京芸術大学美術学部油絵科卒業・春陽会版画部新人賞受賞・文化庁「現代美術選抜展」・上毛芸術奨励賞受賞・日仏現代美術展（パリ・グランパレ美術館）・日仏交流パリ展 （メゾン・デ・ボザール）・青山学院女子短期大学企画個展・チェコ・リトアニア日本現代版画交流展・カリフォルニア大学デイビス校企画二人展・ニューオリンズ大学群馬版画家協会展、・大川美術館企画個展

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【返品?交換対象商品】 Arai ★F27★新井リコ Riko 「小道ー2000」限定20部 銅版画 版画

28分钟前

【返品?交換対象商品】 Arai ★F27★新井リコ Riko 「小道ー2000」限定20部 銅版画 版画

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d3130

 1393

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コメント (13)

d3130
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人気激安 ☆F27☆新井リコ Arai Riko 銅版画 「小道ー2000」限定20部

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真作保証□銅版画□新井リコ□「海の蝶」□カット絵作家□希少限定版画

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ART BOX international - 新井リコ 版画作品 販売ページ

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