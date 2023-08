ファッションなデザイン アンダーカバー　ミリタリー　ジャケット　パーカー ブルゾン

ご覧いただきありがとうございます。

undercover の デザインブルゾンです。

現在価格が高騰しているアンダーカバーのアーカイブ。

アンダーカバー 初期の名作 。超激レアアイテムです。

2001 ss CHAOTIC DISCORD期 。

70s ベトナム軍 の タイガーカモ を サンプリング した オリジナルの カモフラ柄 。

所々に ネオンカラー の 蛍光グリーン が差し込まれているストリート感ある 総柄 。

シャツ生地のコットン素材。

1年通して使える通年活躍する素材感です。

アンダーカバーらしい手の込んだギミックが効いたアイテム。

非常にかっこよく、個性的 で レトロ なデザイン。

既に廃盤となっています。

サイズはMサイズ

素人採寸ですが、

着丈…66〜75

身幅…57

袖丈…61

ヴィンテージですので多少のダメージ感はありますが、まだまだ着ていただけます。

他にも見落としがあるかもしれませんが、古着ということをご理解ください。

一度は人の手に渡ったものですので、プロフィールもご覧ください。神経質な方は購入をお控えください。

ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

他にも様々なアイテムを出品して行くつもりです。

カラー···グリーン

柄・デザイン···その他

素材···コットン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバー 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。01SS カオティックディスコード タイガーカモ カモフラ undercover の デザインブルゾンです。現在価格が高騰しているアンダーカバーのアーカイブ。アンダーカバー 初期の名作 。超激レアアイテムです。2001 ss CHAOTIC DISCORD期 。70s ベトナム軍 の タイガーカモ を サンプリング した オリジナルの カモフラ柄 。所々に ネオンカラー の 蛍光グリーン が差し込まれているストリート感ある 総柄 。シャツ生地のコットン素材。1年通して使える通年活躍する素材感です。アンダーカバーらしい手の込んだギミックが効いたアイテム。非常にかっこよく、個性的 で レトロ なデザイン。既に廃盤となっています。サイズはMサイズ素人採寸ですが、着丈…66〜75身幅…57袖丈…61ヴィンテージですので多少のダメージ感はありますが、まだまだ着ていただけます。他にも見落としがあるかもしれませんが、古着ということをご理解ください。一度は人の手に渡ったものですので、プロフィールもご覧ください。神経質な方は購入をお控えください。ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。他にも様々なアイテムを出品して行くつもりです。カラー···グリーン柄・デザイン···その他素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり(取外し不可)季節感···春、夏、秋

