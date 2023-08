**〜コケティッシュなイカールの世界が描が

かれた約40年前のノベルティたち〜**

*こちらは、1936年にイカールが描いた「陽気なトリオ」をもとに製作された限定フィギュアです。

ここは、陽気な仲間が集まる素敵なバー。

流行りの帽子を小粋にかぶり、ポーズをとったら、かわいい淑女のできあがり!

イカールの世界には、楽しい事しかありません。

【品名】「陽気なトリオ/Gay Trio/ルイ・イカール/Louis Icart(1888〜1950)」

【詳細】7500体限定フィギュア(The Heirloom Tradition/アメリカ)*底部にロット番号等あり

【製作】1988年 山國製陶(日本)

【寸法】高さ約28.5cm

【状態】中古品ですが、特に大きな問題はなく、

比較的キレイな状態です。ただ、経年のものなので、細かい小キズや汚れなどは多少あるかと思います。

*黒いテリアが座っている椅子は、取り外し可能です。配送の際は危険なので、別にしておきます。

*専用台座付き

*下部分にイカールのサインあり。

*海を渡った瀬戸たち*

アール・デコ時代に活躍した画家ルイ・イカール。

かわいいパリジェンヌたちを描いたコケティッシュなその風景は、遠くアメリカでも大流行しました。

このイカールのノベルティを製作したのは、何と日本。

1980〜90年代にかけ、アメリカの会社(The Heirloom Tradition/カリフォルニア)に依頼され、日本の瀬戸のメーカー(山國製陶)で造られたものです。

そして、遠く異国の地へ。

今ではほとんど見る事ができない、オキュパイド・ジャパンの香り漂う、魅惑的なパリジェンヌたちです。

この他にも、イカールのエッチングをもとに、たくさんの限定フィギュアがこの瀬戸のメーカーで製作され、主にアメリカへと渡りました。

けれど、可愛らしい彼女たちのその後はほとんどゆくえ知らず。幻のパリジャンとなっています。

#パリジェンヌ

#フランス

#回転木馬

#遊園地

#馬に乗る少女

#パステル

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

