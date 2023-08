【完売商品】

【MAISON SPECIAL】カラーケミカルデニムロングスカート / PINK

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

【完売商品】WERTHY1st Collection野沢和香さんが素材にもこだわって作られた撥水加工のスカートです。ホワイトは現在は再販していませんのでレア商品です。受注生産で即完売でした。少し光沢のある素材で、オールシーズン着用いただけます。とても可愛くて、あらゆるシーンに活用しそうなスカートですが、当方太ってしまいサイズが合わないため、泣く泣く出品します。お探しの方に是非♪《商品説明》水を弾く撥水加工とワッシャー加工の絶妙なニュアンス生地とバルーンシルエットが、モードかつコロンとした可愛らしさを演出します。手にとってみると、心地の良い肌触りが実感できるエレガントな素材感が魅力の大人のスカート。ゴムで快適なウエストは、ハイライズで、お腹が目立たずスタイルもより良く見えます。撥水&シワ加工なので取り扱いやすさも抜群です。■サイズ: Sサイズ ■着丈:(前中心)87cm、ウエスト66cm■定価: 24200円(税込)■販売価格: ¥25,130¥24,200(税込)+送料930円商品到着後、ガーメントケースに入れてクローゼットで保管しています。小さく折り畳んで発送をさせていただきます。※手数料と送料があるため、お値下げはご容赦ください。

