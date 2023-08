【即発送可能】 コンバースジャックパーセル 27.5cm 日本製 スニーカー

メインカラー···ホワイト

人気モデル···converse ジャックパーセル

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能/素材···日本製(japan)

1980年代のジャックパーセルを再現したMADE IN JAPANモデル。膨らみのあるスマイルの形状、厚みのあるテープ幅、生成りとグリーンのコンビカラーのインソール、ポリエステルシューレースなど、1980年代モデルのディテールを踏襲。インソールには、2層構造のオーソライトを採用し、土踏まず部分にアーチを付けることで、より快適な足入れを実現。アッパーキャンバスには、紡績から製織までJAPAN MADEにこだわる帆布「富士金梅」を採用。インソールやヒールラベル、カートンに「MADE IN JAPAN」の印字をし、クラシック感を演出。当時のデザインを採用したカートンは、国産モデルカラーのレッドにアレンジして展開。

カラー ホワイト

サイズ 9(27.5)

状態 5回程短時間使用しております。ソールに若干の汚れがありますが、アッパー、インナー共に綺麗な状態です。

付属品 無し 箱無しです。

商品の状態に関しまして神経質な方はご購入をお控え下さい。返金、返品、クレーム等には対応できませんのでご了承下さい。専用、取置きは行なっておりません。ご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド コンバース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

