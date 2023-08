※※※※※注意事項※※※※

●●説明文を全てご理解納得頂いた上でのご購入をお願い致します。

①発送は、極力コンパクトに圧縮をかけて発送します。

②購入後の、コメントなど、やり取りのない場合があります。

③あくまで個人保管品です。お店レベルの品を、お求めの方は、ご購入をお控え下さい。

※たたみじわを傷と申されたり、神経質な方は申し訳ないのですが、ご購入お控えください。

極力細かく状態を確認はしてますが、あくまでも、素人検品です。

④即日発送を心がけますが、最長3日程、発送にお時間をいただく場合があります。

●残念の、評価につきましては、購入者に納得頂いております。↓

※汚れではない縫い返し部分の接着テープ

※タグのシミ?は、保存袋についてた、滑りを良くする粉でした。

※梱包についても、かなりコンパクトにさせてもらっております。

素人計測の為1センチ程のズレはご了承下さいませ。

購入後の返品、交換、キャンセルは、ご遠慮願います。

■■■■■■【商品説明】■■■■■■■

品名●リーバイス Levi's 501xx アメリカ製 ※未使用です。

色●インディゴ ※ワンウォッシュ程度 ハリがあり糊残りのある感じです。

サイズ●31 × 36

実寸(素人採寸の為おおよそです)

ウェスト約39

また上約28

また下約83

裾幅約20

説明

購入後、使用するために、糊落としで、水洗いして、試着しただけの物です。

検索

# ヴィンテージ

# 50s 60s 70s 80s 90s 00s

# オールド

# クラシック

# アンティーク

# ビッグ

#オーバーサイズ

#ミリタリー

# 別注

#NIKE

#off-white

# サカイ

# アンダーカバー

# コラボ

リーバイス lee ラングラー オシュコシュ カーハート ディッキーズ チャンピオン リバースウィーブ トリコタグ 単色 単タグ 501 501xx 517 646 505 70505 557 557xx

507xx 506xx

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 未使用に近い

