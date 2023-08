NIKE AIR RIFT ナイキ ウィメンズ エアリフト ホワイト 24cm

NIKE AIR RIFT ナイキ ウィメンズ エアリフト ホワイト 24cm新品・未使用・タグ付き人気で即完売したエアリフトです。希望のサイズが既に売り切れており、近いサイズのこちらを購入しましたが、やはり自分には履きこなせなかったので室内で一度試着したのみで箱に入れて閉まっておりました。ベイクルーズオンラインで購入。とても可愛いデザインです!是非大切に使ってくださる方にお譲りできればと思います(^^)以下、サイトより面ファスナー付きのストラップで履きやすく、通気性に優れた快適な一足。つま先が分かれたデザインで、1996年のオリジナルモデルにあしらわれたテクスチャード加工のディテールが復活しました。ヒールのNike Airクッショニングと快適なフォームミッドソールが、柔らかく軽い履き心地を提供し、あらゆるシーンに対応。リサイクル素材を5%以上使用した斑点模様のNike Grindラバーアウトソールで耐久性とトラクションを強化しながら、彩りをさりげなくプラスしました。カラー···ホワイトヒール高さ···0〜3cm素材···キャンバスNIKEAIR RIFTIENAナイキエアリフトイエナスニーカー

