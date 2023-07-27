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【はこぽす対応商品】 【当時物】SIERRA CLUB シェラカップ 食器

商品の説明

食器の種類···カップ
値下げ　スノーピーク　雪峰　スタッキングマグ　H600 廃盤　中古

【新品未使用】YETI イエティ ランブラー ワンガロン ジャグ ブラック　黒
高校か大学時代（1980年代後半から90年代初め）にA&Fで購入したと記憶しています。
【新品未使用】6個セット(おまけ付き)ゼインアーツ スタッキングタンブラー

最後１点次入荷未定★YETI Rambler イエティランブラーワンガロンジャグ
山行の度に使用していましたが都度綺麗に洗浄していましたので状態は綺麗だと思います。
【当時物】SIERRA CLUB シェラカップ

RIVERS asimocrafts KEAT HANDLEキートasigrip
表面の水シミのようなものが見られますがクレンザー系で落ちるのではと思います。
KAMPING KUTLERY ROLL キャンピングカトラリーロール
このままの状態でお渡しします。
【日本未発売】 2個セット　オルカ ORCA バレル 　ホワイトオーク木目

バリスティクス Ballistics CHECKERING CUP ウレタン

ジンカップ　赤黒セット
※ご参考
YETI イエティ　希少廃番色　ボトル　18oz 18オンス　新品未使用
【本物のシェラカップとは】
マウンテンリサーチ　アナルコプレート　ウッドリッド
https://nebukurou.com/sierra-club-cup/

【新品/未使用】KINTO TRAVEL TUMBLER 350ml 安藤忠雄

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【新品未使用】スタンレー グロウラー 1.9L

値下げ　スノーピーク　雪峰　スタッキングマグ　H600 廃盤　中古
食器の種類···カップ高校か大学時代（1980年代後半から90年代初め）にA&Fで購入したと記憶しています。山行の度に使用していましたが都度綺麗に洗浄していましたので状態は綺麗だと思います。表面の水シミのようなものが見られますがクレンザー系で落ちるのではと思います。このままの状態でお渡しします。※ご参考【本物のシェラカップとは】https://nebukurou.com/sierra-club-cup/

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【はこぽす対応商品】 【当時物】SIERRA CLUB シェラカップ 食器

35分钟前

【はこぽす対応商品】 【当時物】SIERRA CLUB シェラカップ 食器

¥10,500 ¥8,925

(税込) 送料込み
10
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4fda051
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