【はこぽす対応商品】 【当時物】SIERRA CLUB シェラカップ 食器

食器の種類···カップ

値下げ スノーピーク 雪峰 スタッキングマグ H600 廃盤 中古



【新品未使用】YETI イエティ ランブラー ワンガロン ジャグ ブラック 黒

高校か大学時代（1980年代後半から90年代初め）にA&Fで購入したと記憶しています。

【新品未使用】6個セット(おまけ付き)ゼインアーツ スタッキングタンブラー



最後１点次入荷未定★YETI Rambler イエティランブラーワンガロンジャグ

山行の度に使用していましたが都度綺麗に洗浄していましたので状態は綺麗だと思います。

【当時物】SIERRA CLUB シェラカップ



RIVERS asimocrafts KEAT HANDLEキートasigrip

表面の水シミのようなものが見られますがクレンザー系で落ちるのではと思います。

KAMPING KUTLERY ROLL キャンピングカトラリーロール

このままの状態でお渡しします。

【日本未発売】 2個セット オルカ ORCA バレル ホワイトオーク木目



バリスティクス Ballistics CHECKERING CUP ウレタン



ジンカップ 赤黒セット

※ご参考

YETI イエティ 希少廃番色 ボトル 18oz 18オンス 新品未使用

【本物のシェラカップとは】

マウンテンリサーチ アナルコプレート ウッドリッド

https://nebukurou.com/sierra-club-cup/

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

食器の種類···カップ高校か大学時代（1980年代後半から90年代初め）にA&Fで購入したと記憶しています。山行の度に使用していましたが都度綺麗に洗浄していましたので状態は綺麗だと思います。表面の水シミのようなものが見られますがクレンザー系で落ちるのではと思います。このままの状態でお渡しします。※ご参考【本物のシェラカップとは】https://nebukurou.com/sierra-club-cup/

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【新品/未使用】KINTO TRAVEL TUMBLER 350ml 安藤忠雄【新品未使用】スタンレー グロウラー 1.9L値下げ スノーピーク 雪峰 スタッキングマグ H600 廃盤 中古