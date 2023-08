【日本限定モデル】 リプロダクト　フランス軍　m47カーゴパンツ　23 ワークパンツ/カーゴパンツ

【商品名】

【商品説明】

・フランス軍のm47パンツの復刻商品です。

【国】

・フランスタイプ 中国製

【素材】

・コットンヘリンボーン

【表記サイズ】

・23

【採寸表】

・ウエスト 41cm (ベルト上部脇〜脇)

・股上 36cm (ベルト上部〜股の付け根)

・股下 73cm (股の付け根〜裾)

・総丈 103cm (ベル上部脇〜裾)

・ワタリ 34cm (股の付け根〜5cmのところ)

・裾幅 23cm (裾の脇〜脇)

※全て平置きの状態で採寸しています。

多少の誤差はご容赦ください。

✏︎フォロー割

○3000円未満 →100円off

○3000円以上 →200円off

○5000円以上 →300円off

○7000円以上 →400円off

○10000円以上→500円off

※フォロー割は購入前にコメントでお願いします。

購入後の対応は出来かねます。

返品、返金等は行っておりませんので注意してください。

その他質問などあればコメントにお願いします。

70s 70年代 80s 80年代 90s 90年代 00s 2000年代 の vintage

ヴィンテージ ビンテージ 古着 モード ストリート アメカジ と様々なジャンルの洋服、アクセサリーの販売をしています。

ナイキ アディダス チャンピオン ジョーダン ラルフローレン トミー ヒルフィガー ユニクロ ノーティカ ポールスミス ノースフェイス パタゴニア カーハート ステューシー スラッシャー

ナイロンジャケット パーカー ジャージ トラックジャケット フーディ スウェット トレーナー ジャケット デニム デニムシャツ デニムジャケット ネルシャツ シャツ ブルゾン スイングトップ コーチジャケット マウンテンパーカー ワークシャツ スタジャン

古着 used ビックシルエット オーバーサイズ ドロップショルダー ワイドスリーブ 銀タグ ビックロゴ デカロゴ メンズ レディース ビンテージ ゆるだぼ ワンピース チュニック ロング丈 ワンピ USサイズ ヴィンテージ 大きいサイズ 古着男子

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品名】・リプロダクト フランス軍 m47カーゴパンツ 23【商品説明】・フランス軍のm47パンツの復刻商品です。【国】・フランスタイプ 中国製【素材】・コットンヘリンボーン【表記サイズ】・23【採寸表】・ウエスト 41cm (ベルト上部脇〜脇)・股上 36cm (ベルト上部〜股の付け根)・股下 73cm (股の付け根〜裾)・総丈 103cm (ベル上部脇〜裾)・ワタリ 34cm (股の付け根〜5cmのところ)・裾幅 23cm (裾の脇〜脇)※全て平置きの状態で採寸しています。多少の誤差はご容赦ください。✏︎フォロー割○3000円未満 →100円off○3000円以上 →200円off○5000円以上 →300円off○7000円以上 →400円off○10000円以上→500円off※フォロー割は購入前にコメントでお願いします。 購入後の対応は出来かねます。返品、返金等は行っておりませんので注意してください。その他質問などあればコメントにお願いします。70s 70年代 80s 80年代 90s 90年代 00s 2000年代 の vintage ヴィンテージ ビンテージ 古着 モード ストリート アメカジ と様々なジャンルの洋服、アクセサリーの販売をしています。ナイキ アディダス チャンピオン ジョーダン ラルフローレン トミー ヒルフィガー ユニクロ ノーティカ ポールスミス ノースフェイス パタゴニア カーハート ステューシー スラッシャー ナイロンジャケット パーカー ジャージ トラックジャケット フーディ スウェット トレーナー ジャケット デニム デニムシャツ デニムジャケット ネルシャツ シャツ ブルゾン スイングトップ コーチジャケット マウンテンパーカー ワークシャツ スタジャン 古着 used ビックシルエット オーバーサイズ ドロップショルダー ワイドスリーブ 銀タグ ビックロゴ デカロゴ メンズ レディース ビンテージ ゆるだぼ ワンピース チュニック ロング丈 ワンピ USサイズ ヴィンテージ 大きいサイズ 古着男子

