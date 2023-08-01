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売れ筋がひ新作！ フランス製 ビンテージ ハートのモチーフ ネックレス 透かし細工 ペンダント ネックレス

商品の説明

古いフランス製のペンダントトップです。
【極上のクロス☆】K18PG ダイヤモンド　ペンダント
刻印：ミネルヴァのホールマーク（画像3）、バチカンにはもう一つ刻印（画像4）がありますが私には判別できません。
アーカー　ビンドゥラヴァリエール4Pieces ネックレス
ペンダントの内側に「(M)STERLING」の刻印もあります。
Fairytail wigs オーロラ姫 ティアラ

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※スレやキズ、銀製品特有のくすみや黒ずみが多々見られます。
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ご了承の上で購入のご検討をお願いします。
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状態に神経質な方は購入をお控え下さい。
ティファニー Tスマイル ペンダント ネックレス K18YG Y02461

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K18 ダイヤモンド0.64ct ネックレス ハートシェイプカット クローバー

商品の情報

ブランドヴィンテージ
商品の状態傷や汚れあり

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古いフランス製のペンダントトップです。刻印：ミネルヴァのホールマーク（画像3）、バチカンにはもう一つ刻印（画像4）がありますが私には判別できません。ペンダントの内側に「(M)STERLING」の刻印もあります。※スレやキズ、銀製品特有のくすみや黒ずみが多々見られます。ご了承の上で購入のご検討をお願いします。状態に神経質な方は購入をお控え下さい。らくらくメルカリ便（送料出品者負担、宅急便コンパクト）で発送します。↓↓クリック その他のアクセサリー私の出品一覧#accessoryandotherspilsner↓↓クリック その他のペンダント/ネックレス私の出品一覧#pendantpilsnerアンティーク ヴィンテージ管：SF1-04

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商品の状態傷や汚れあり

売れ筋がひ新作！ フランス製 ビンテージ ハートのモチーフ ネックレス 透かし細工 ペンダント ネックレス

9分钟前

売れ筋がひ新作！ フランス製 ビンテージ ハートのモチーフ ネックレス 透かし細工 ペンダント ネックレス

¥13,900 ¥11,815

(税込) 送料込み
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b9134b474e

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フランス製美品ヴィンテージ/リモージュ/ハートネックレスの通販 by

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