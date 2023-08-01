売れ筋がひ新作！ フランス製 ビンテージ ハートのモチーフ ネックレス 透かし細工 ペンダント ネックレス

古いフランス製のペンダントトップです。

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刻印：ミネルヴァのホールマーク（画像3）、バチカンにはもう一つ刻印（画像4）がありますが私には判別できません。

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ペンダントの内側に「(M)STERLING」の刻印もあります。

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※スレやキズ、銀製品特有のくすみや黒ずみが多々見られます。

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ご了承の上で購入のご検討をお願いします。

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状態に神経質な方は購入をお控え下さい。

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管：SF1-04

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

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商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

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