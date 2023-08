超激安 new 【新品未使用】 balance black 27cm M2002RDJ スニーカー

New Balance 2002R Protection Pack Black

New Balance 2002R Protection Pack Blackニューバランス M2002RDJ プロテクションパックカラー ブラックsize 27.0 US 9.0Dワイズ2023/04/21発売完売サイズ新品未使用タグ付き自宅保管品につき、神経質の方はご遠慮下さい。値引不可他にも出品中につき、売り切れになる場合がございますので、ご了承下さい。※ご購入前にプロフィールをご一読下さい。※商品の取り置き、ご購入後の返品、クレームはお受けできませんので、ご了承下さい。※コンビニ、ATM払いの方はトラブル防止の為、24時間以内にお支払い可能な方のみお願い致します。ニューバランス2002r2002RM2002RDJM2002 RDJプロテクションパック

