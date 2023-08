La sportivaのTheory EU39です。

MILLET ミレー (USED) ティフォン50000 ジャケット JP-XL



Six Moon Designs / Gatewood Cape - Green

フランスから通販で購入しました。

オガワンド OWN

5、6回程度使用したかと思います。1度洗ったときに、シューズ内の土踏まず部分に小さい毛玉のようなものがついてしまっています。

ペツル ヒューロンドス PETZL HIRUNDOS サイズS 試着のみ



instinct dual power

裸足で着用していましたが、ジム内ではスリッパを履く、シューズを履く前には足を洗う、使用後は靴用乾燥機にて乾燥させるなど、衛生面は徹底していたので、かなりきれいな方かと思います。

【カグラ様専用】THE NORTH FACE登山用リュックレインカバー付き



FarPointe Alpha Cruiser M ネイビー アルファダイレクト

履き心地やサイズ、状態など、何かご質問等ありましたらお気軽にご連絡下さい。

新品ノースフェイス登山用パーカーハイベント刺繍ロゴタイムセール



☆美品 montbell GORE-TEX登山靴25.5cm送料無料!

新品ではないので、使用感、細かいホコリや汚れ等など気になる方はご遠慮ください。

商品の情報 ブランド スポルティバ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

La sportivaのTheory EU39です。フランスから通販で購入しました。5、6回程度使用したかと思います。1度洗ったときに、シューズ内の土踏まず部分に小さい毛玉のようなものがついてしまっています。裸足で着用していましたが、ジム内ではスリッパを履く、シューズを履く前には足を洗う、使用後は靴用乾燥機にて乾燥させるなど、衛生面は徹底していたので、かなりきれいな方かと思います。履き心地やサイズ、状態など、何かご質問等ありましたらお気軽にご連絡下さい。新品ではないので、使用感、細かいホコリや汚れ等など気になる方はご遠慮ください。

商品の情報 ブランド スポルティバ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

karrimor カリマー jaguar70-95 ジャガーティートンブロス ヤリジャケットTRAIL BUM トレイルバム バマースペクトラ BUMMER SPECTRAハーネス xS-Mサイズ グリーン【新品】モンチュラ ソフトシェル レディースCHUMS スプリングデール50鹿皮メス エゾシカ冬毛 毛皮敷物 ファーラグマット キャンプテント グランピング