一番の TheEnd Is NearClothing SCUMパーカー 総柄 イエロー パーカー

「終末の日は近い」

イタリア出身のビジュアルアーティストMartin Deeによって2013年に設立された前衛的・攻撃的なデザインが象徴するブランド、The End Is Near Clothing(略称:TEIN)

アヴリルラヴィーン、ビリーアイリッシュなど数多くのセレブリティがプロモーションに携わっていることでも有名です。

状態:目立った傷・汚れはございません。見たい箇所等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

※画像8、9枚目の袖部分と裏は汚れではなくデザインの一部です。

柄:総柄

表記サイズ:無し(Mサイズぐらいの大きさですが、実寸サイズを必ずご確認下さい。)

実寸サイズ(cm)

肩幅 63 身幅 65 袖丈 58 着丈 67 ゆき 89.5

The End Is Near Clothing

TEIN

ビリーアイリッシュ

ビリー・アイリッシュ

アグリル・ラヴィーン

アヴリル・ラヴィーン

アグリルラヴィーン

アヴリルラヴィーン

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

