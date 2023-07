〜the hinoki コットンジャケット コート〜

新品・未使用のアイテム

定価; ¥34,000 タグ付き

カラー; オフホワイト

サイズ; 着丈80cm, 身幅55cm, 袖丈64cm

素人の測りなので多少の誤差があるかもしれません。

ご了承ください。

MサイズやLサイズをよく着用する人はいいサイズだと思います。

素材は薄めで、ヒノキらしい質感や雰囲気があります。

春秋のアイテムだと思います。

フォロー割も承っていますので、質問あればコメント下さい。

#ヒノキ #コットン #コットンシャツ #コットンジャケット #ジャケット #コットンコート #コート #トレンチコート #チェスターコート #ピーコート

#春秋アイテム #人気ブランド

#thehinoki #hinoki #ootd #snap

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

