最愛 メゾンドソイル maison フレアスカート soil de ロングスカート

お値下げしました

サイズ1

ウエスト34(ゴム)

着丈81

※平置き測定(若干の誤差はご容赦ください)

表地 コットン60% シルク40%

裏地 コットン100%

真っ赤ではなく、ほんの少し青みがかった綺麗な赤です

シルク混のため出るかすかな光沢が上品です

2〜3度短時間着用し、

クリーニング後自宅保管していました

(画像のワンピースも出品中です)

タグ おかりしています

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャーナルスタンダードラックス 商品の状態 未使用に近い

お値下げしましたmaison de soil コットンシルク フレアスカートサイズ1ウエスト34(ゴム)着丈81※平置き測定(若干の誤差はご容赦ください)表地 コットン60% シルク40%裏地 コットン100%真っ赤ではなく、ほんの少し青みがかった綺麗な赤ですシルク混のため出るかすかな光沢が上品です2〜3度短時間着用し、クリーニング後自宅保管していました(画像のワンピースも出品中です)タグ おかりしていますヴェリテクール veritecoeurマーガレットハウエルFRAMeWORKIENADeuxieme ClasseNOBLEjournal standard luxeTOUJOURSmaison de soilspic&spanurban researchnano universeevam evasm2nestRobeミナペルホネン mina perhonenヤエカ YAECAtowavaseメゾンドソイルリゼッタ45rpm45Rオールドマンズテーラー R&D.M.Co-dosahomspununiversal tissuカラー···レッド柄・デザイン···無地シルエット···フレア季節感···春、夏、秋、冬

