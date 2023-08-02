【国内在庫】 Bizoux ブルームーンストーン×オパール(エチオピア産)ピアスグラース ピアス(両耳用)

ピアス グラース

TASAKI タサキ K18YG リファインドリベリオン スタッズピアス

地金はゴールド

4℃ メレダイヤ K10 ピアス スウィング 美品 ケース付き



bijou SOPHIA YG CZ フープピアス

Bizoux ビズー

シャネル ピアス セール

銀座店購入

タサキ バランス プラス ピアス TASAKI



K18YG 3mm×20mmフープピアス 18金フープピアス 男女兼用 幅太め

2,3回外出しました。

Dior CLAIR D LUNE ピアス silver

目立つ傷はなく、美品です。

Mini Hoop Pierce 3 Set ミニフープピアス3セット



完売品 agete 10K 白蝶貝 ピアスチャーム

片耳ではなく2点セット販売致します⭐︎

【新品キャッチ付】ヴァンドームアオヤマ ダイヤモンドピアス



天然 アウイナイト ダイヤモンド キラキラ ピアス pt950

片耳 50,600円 x2

未使用品！豪華2点セットスワロフスキーSupremeピアスルテニウムコーティング

定価 ¥101,200円

ポンテヴェキオ Ponte Vecchio ダイヤモンドピアス



ジョージジェンセン 復刻 人気ピアス

簡易包装で発送致します。

18k刻印 黑蝶真珠 タヒチパールピアス 直結

今後も使うかもしれないので出品悩んでおり取り消す場合ありますのでご了承くださいm(__)m

美品 ヴァンクリ＆アーペル マラカイト ヴィンテージアルハンブラ ピアス



天然 エメラルド ダイヤモンド ピアス 計0.52ct K18



K10ピアスチャーム

#bizoux

Chanel リボンパールイヤリング ピアス ココマーク 美品訳あり

#agete

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ピアス グラース 地金はゴールドBizoux ビズー銀座店購入2,3回外出しました。目立つ傷はなく、美品です。片耳ではなく2点セット販売致します⭐︎片耳 50,600円 x2 定価 ¥101,200円簡易包装で発送致します。今後も使うかもしれないので出品悩んでおり取り消す場合ありますのでご了承くださいm(__)m#bizoux #agete

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DIOR ピアス みゆ様専用ページレイジースーザン ピアス サファイア ダイヤタンザナイト＊ピアス＊新品未使用アトリエ KAORU スモークツリー ピアスシルバーピアス TENTHOUSANDTHINGS