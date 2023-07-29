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日本初の ナカトミ CAC-8A ポータブルミニクーラー エアコン

商品の説明

商品説明
1031 コロナ【CSH-N2221R】2021年製　6畳　ルームエアコン　中古
・蛇腹式の伸縮排熱ダクト付き 約150cmまで伸ばして使用可能
【中古】M△富士通 エアコン 4.0kw AS-Z40J2 (32378)
・持ち運びしやすい取っ手付き
大掃除にて最終値下げ！　CORONA ルームエアコン CW-1621
・小型軽量の横置きタイプ（約12kg）
レオンポケット 3
・冷風運転・送風運転を切り替え可能
【セット販売】CORONA CSH-N2220R 2021年 6畳 エアコン
・満水検知機能付き(検知時送風へ切り替え)
NAKATOMI MAC-20（移動式エアコン 便利なキャスター付き）
・ドレンホースを接続して連続排水も可能
EENOUR スポットクーラー 0.85Kw QN750 ポータブルエアコン

i▽【美品】パナソニック CS-223CFR-W 2013年 エアコン 6畳用
付属品
値下げ‼️山善 スポットクーラー 移動式クーラー
伸縮排熱ダクト(約45cm〜150cm)×1
ハイセンス2021年モデル10畳用基本工事費＆リサイクル料金込み‼️
ドレンホース(約150cm、ホースクリップ付き)×1
ケイト様専用☆【窓用エアコン】CORONA CW-FA1618(WS)

コイズミ　ルームエアコン　2020年製　KAW-1602
商品サイズ 20cm×61.5cm×27cm
愛知岐阜/送料無料★22年製 ダイキン 主に10畳用　F28ZTES　2.8kW
重量：約12kg
スポットクーラー　冷風機　BIANCO　ビアンコ 2021年製

2263 DAIKIN　ダイキン　KRC37-2 業務　エアコン　リモコン

スポットクーラー　外使用OK
仕　　　様
146Y 早い者勝ち ポータブルクーラー エアコン 訳あり大値引き 動作確認済み
・電源 単相交流100V　50/60Hz
スポットエアコン クーラー キャスター移動式 MAXZEN JCF-MX601
・冷房能力 0.33/0.37kW
CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 13
・消費電力 132/158W
ダイキンエアコン
・定格電流 1.51/1.63A
コンパクトクーラー　YEC-LDO3C
・圧縮機 全閉型レシプロ(定格出力0.12/0.13kW)
マイベルペット　フロン　R-32 3.7kg
・冷媒(封入量) HFC R134a　（80g）　
室外機のみFUJITSU ノクリアAO-X40G2
・騒音値 約54/56dB
Haier ハイアール ウィンドウエアコン JA-18U 窓用エアコン
・仕様環境温度 16〜35℃
【美品】窓用エアコン 2021年製 KAW-1612 KOIZUMI
・電源コード 約2m
【2台まとめ売り】SHARP エアコン 10畳 プラズマクラスター【SHARP】

ナカトミ CAC-8A ポータブルミニクーラー
去年購入して1回使用したのみです！！
愛知岐阜/送料無料★三菱　2.5ｋＷエアコン霧ヶ峰　MSZ-EM25E3　スマホ
箱ありますが破れてます、、

エアコン配管溶接工具、ボンベはなし。

商品の情報

ブランドナカトミ
商品の状態目立った傷や汚れなし
商品説明・蛇腹式の伸縮排熱ダクト付き 約150cmまで伸ばして使用可能・持ち運びしやすい取っ手付き・小型軽量の横置きタイプ（約12kg）・冷風運転・送風運転を切り替え可能・満水検知機能付き(検知時送風へ切り替え)・ドレンホースを接続して連続排水も可能付属品伸縮排熱ダクト(約45cm〜150cm)×1ドレンホース(約150cm、ホースクリップ付き)×1商品サイズ 20cm×61.5cm×27cm重量：約12kg仕　　　様 ・電源 単相交流100V　50/60Hz・冷房能力 0.33/0.37kW ・消費電力 132/158W ・定格電流 1.51/1.63A ・圧縮機 全閉型レシプロ(定格出力0.12/0.13kW) ・冷媒(封入量) HFC R134a　（80g）　・騒音値 約54/56dB ・仕様環境温度 16〜35℃・電源コード 約2m去年購入して1回使用したのみです！！箱ありますが破れてます、、

商品の情報

ブランドナカトミ
商品の状態目立った傷や汚れなし

日本初の ナカトミ CAC-8A ポータブルミニクーラー エアコン

38分钟前

日本初の ナカトミ CAC-8A ポータブルミニクーラー エアコン

¥10,500 ¥8,925

(税込) 送料込み
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a6111a6

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コメント (16)

a6111a6
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ポータブル ミニクーラー CAC-8A ナカトミ NAKATOMI クーラー | みらいの夢

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