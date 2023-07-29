日本初の ナカトミ CAC-8A ポータブルミニクーラー エアコン

商品説明

1031 コロナ【CSH-N2221R】2021年製 6畳 ルームエアコン 中古

・蛇腹式の伸縮排熱ダクト付き 約150cmまで伸ばして使用可能

【中古】M△富士通 エアコン 4.0kw AS-Z40J2 (32378)

・持ち運びしやすい取っ手付き

大掃除にて最終値下げ！ CORONA ルームエアコン CW-1621

・小型軽量の横置きタイプ（約12kg）

レオンポケット 3

・冷風運転・送風運転を切り替え可能

【セット販売】CORONA CSH-N2220R 2021年 6畳 エアコン

・満水検知機能付き(検知時送風へ切り替え)

NAKATOMI MAC-20（移動式エアコン 便利なキャスター付き）

・ドレンホースを接続して連続排水も可能

EENOUR スポットクーラー 0.85Kw QN750 ポータブルエアコン



i▽【美品】パナソニック CS-223CFR-W 2013年 エアコン 6畳用

付属品

値下げ‼️山善 スポットクーラー 移動式クーラー

伸縮排熱ダクト(約45cm〜150cm)×1

ハイセンス2021年モデル10畳用基本工事費＆リサイクル料金込み‼️

ドレンホース(約150cm、ホースクリップ付き)×1

ケイト様専用☆【窓用エアコン】CORONA CW-FA1618(WS)



コイズミ ルームエアコン 2020年製 KAW-1602

商品サイズ 20cm×61.5cm×27cm

愛知岐阜/送料無料★22年製 ダイキン 主に10畳用 F28ZTES 2.8kW

重量：約12kg

スポットクーラー 冷風機 BIANCO ビアンコ 2021年製



2263 DAIKIN ダイキン KRC37-2 業務 エアコン リモコン



スポットクーラー 外使用OK

仕 様

146Y 早い者勝ち ポータブルクーラー エアコン 訳あり大値引き 動作確認済み

・電源 単相交流100V 50/60Hz

スポットエアコン クーラー キャスター移動式 MAXZEN JCF-MX601

・冷房能力 0.33/0.37kW

CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 13

・消費電力 132/158W

ダイキンエアコン

・定格電流 1.51/1.63A

コンパクトクーラー YEC-LDO3C

・圧縮機 全閉型レシプロ(定格出力0.12/0.13kW)

マイベルペット フロン R-32 3.7kg

・冷媒(封入量) HFC R134a （80g）

室外機のみFUJITSU ノクリアAO-X40G2

・騒音値 約54/56dB

Haier ハイアール ウィンドウエアコン JA-18U 窓用エアコン

・仕様環境温度 16〜35℃

【美品】窓用エアコン 2021年製 KAW-1612 KOIZUMI

・電源コード 約2m

【2台まとめ売り】SHARP エアコン 10畳 プラズマクラスター【SHARP】



ナカトミ CAC-8A ポータブルミニクーラー

去年購入して1回使用したのみです！！

愛知岐阜/送料無料★三菱 2.5ｋＷエアコン霧ヶ峰 MSZ-EM25E3 スマホ

箱ありますが破れてます、、

商品の情報 ブランド ナカトミ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品説明・蛇腹式の伸縮排熱ダクト付き 約150cmまで伸ばして使用可能・持ち運びしやすい取っ手付き・小型軽量の横置きタイプ（約12kg）・冷風運転・送風運転を切り替え可能・満水検知機能付き(検知時送風へ切り替え)・ドレンホースを接続して連続排水も可能付属品伸縮排熱ダクト(約45cm〜150cm)×1ドレンホース(約150cm、ホースクリップ付き)×1商品サイズ 20cm×61.5cm×27cm重量：約12kg仕 様 ・電源 単相交流100V 50/60Hz・冷房能力 0.33/0.37kW ・消費電力 132/158W ・定格電流 1.51/1.63A ・圧縮機 全閉型レシプロ(定格出力0.12/0.13kW) ・冷媒(封入量) HFC R134a （80g） ・騒音値 約54/56dB ・仕様環境温度 16〜35℃・電源コード 約2m去年購入して1回使用したのみです！！箱ありますが破れてます、、

商品の情報 ブランド ナカトミ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

エアコン配管溶接工具、ボンベはなし。