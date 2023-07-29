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非常に高い品質 ダイワ　アルファス　AIR TW 8.6L リール

商品の説明

ダイワ　アルファス　AIR TW 8.6L
01カルカッタコンクエスト　100

ツインパワーSW6000XG
管釣り用として購入しましたが使用しないので出品しました。ゴリ・シャリ感は感じられません。
ドラグ15kg ジギングリール リョービ　バリウスGR
0.7gまでなら普通に投げれました。
シマノ　オシアカルカッタ 200HG
カバーも付けます。

シマノ　プレイズ3000(ジャンク)

商品の情報

ブランドダイワ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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ダイワ　アルファス　AIR TW 8.6L管釣り用として購入しましたが使用しないので出品しました。ゴリ・シャリ感は感じられません。0.7gまでなら普通に投げれました。カバーも付けます。

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ブランドダイワ
商品の状態目立った傷や汚れなし

非常に高い品質 ダイワ　アルファス　AIR TW 8.6L リール

51分钟前

非常に高い品質 ダイワ　アルファス　AIR TW 8.6L リール

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8bb5d021d35

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