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商品の説明
ダイワ アルファス AIR TW 8.6L
01カルカッタコンクエスト 100
ツインパワーSW6000XG
管釣り用として購入しましたが使用しないので出品しました。ゴリ・シャリ感は感じられません。
ドラグ15kg ジギングリール リョービ バリウスGR
0.7gまでなら普通に投げれました。
シマノ オシアカルカッタ 200HG
カバーも付けます。
シマノ プレイズ3000(ジャンク)
商品の情報
ブランド
ダイワ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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Shimano 15 Twin Power SW6000HG ツインパワー
ダイワ アルファス AIR TW 8.6L管釣り用として購入しましたが使用しないので出品しました。ゴリ・シャリ感は感じられません。0.7gまでなら普通に投げれました。カバーも付けます。
商品の情報
ブランド
ダイワ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
非常に高い品質 ダイワ アルファス AIR TW 8.6L リール
375
51分钟前
非常に高い品質 ダイワ アルファス AIR TW 8.6L リール
¥
23,000
¥
12,880
(税込) 送料込み
5
15
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フィッシング
リール
ダイワ アルファス AIR TW 8.6L
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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1~3日で発送
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出品者
8bb5d021d35
1770
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (15)
非常に高い品質 ダイワ アルファス AIR TW 8.6L リール
無料配達 専用商品！ ルアー用品 - www.pawelsaldan.pl
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