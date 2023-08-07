品質満点！ Sky-Sea69☆様専用　DOLCE&GABBANA ブラウス　シルク　42 シャツ/ブラウス(七分/長袖)

袖丈···長袖
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柄・デザイン···花柄
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ドルチェアンドガッバーナ
|商品の状態
|未使用に近い
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袖丈···長袖柄・デザイン···花柄本物 ドルチェ&ガッバーナ シルクDOLCE&GABBANA ドルチェアンドガッバーナドルガバ レディース送料無料値下げ応じますご連絡下さい自宅保管品、素人検品ですのでご納得された方のみご購入くださいよろしくお願い申し上げますなお、ハンガーは外して発送予定ですがご希望の方は値上げしますが、お付けして発送しますご理解のほどよろしくお願いします
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|商品のサイズ
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|ドルチェアンドガッバーナ
|商品の状態
|未使用に近い