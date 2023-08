2021年MELIO cybex カーボン

2021年4月に百貨店で購入し、約1年間使用しました。

使わなくなったので、大切に使って頂ける方だと嬉しいです。

定価69300円

全ての部品を分解、洗濯行っています。

本体はアルコール除菌しております。

雨の日は使用しておりません。

少しのキズはあります。

走行に問題はありません。

取扱説明書は紛失しております、ご了承ください。

また、購入時の箱を処分しておりますので素人の梱包(プチプチを巻いて)の発送となります。

神経質な方はご了承ください。

【 メリオカーボン 2021年モデルの商品詳細】

●ベビーカー選びで後悔しない、軽さの「3カル」

●【持って軽い】重さわずか5.8kgの軽量モデル。

●軽いため持ち運びしやすく、階段の上り下りなど、折りたたんで持ち運ぶときもノンストレス。自動車への積み込みもラクチンです。

●【押して軽い】「cybex MELIO」は石畳が多いヨーロッパで、押しやすさを追求して生まれたストレートフレーム構造。

●ハンドルを押した力がそのままホイールに伝わります。ちょうど良いサイズのシングルホイールで、段差もラクに乗り越えることが可能です。

●小回りが効き軽やかで押しやすい快適な走行を体感いただけます。

●【ずっと軽い】「cybex MELIO」は15kg(生後1ヶ月〜3歳頃)までご使用可能です。

●両対面時にシート自体を取り替える構造のためフレーム剛性が高く、お子様が成長してもスムーズな走行性をキープします。

●対面時・背面時どちらの向きでも押し心地は変わらず、1台でより長い期間を快適にお使いいただけます。

●ヨーロッパ発想、日本仕様のストローラー「3カル」を実現した「MELIO」で後悔しないベビーカー選びしてみませんか?

#ベビーカー

#cybexメリオ

#メリオ #カーボン

#両対面可能

#2021年型

柄・デザイン···無地

タイプ···A型B型

座面···両対面式

機能···自立可能

スペック···0ヵ月

商品の情報 ブランド サイベックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

