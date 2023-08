こちらは、

WILDSWANS ワイルドスワンズ

LYNCH リンチ

ID 社員証 ホルダー ケース

サドルプルアップ

チョコ ブラウン

現 ロゴ

になります。

2つセットでの出品になります。

1つでの出品も可能です。

1つでの価格は6,000円になります。

1年ほど使用ましたので、かなりの使用感があります。

傷等ありますので、検討される方はご了承の上、購入よろしくお願いします。

WILDSWANS LYNCH サドルプルアップ チョコ IDホルダー セット



質問等ありましたら、お気軽にコメントお願いします。

また、多少でしたらお値下げも可能です。

