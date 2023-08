マーちゃんコメント:大きなハートとヘマタイトボールのコンビがモダンなネックレスです。トップは、取り外し可能です。美品です。

アガット ダイヤモンドネックレスK18 0.15カラット



GSTV プラチナ コロンビア産エメラルド ダイヤモンドネックレス

素材:シルバー/925

SWAROVSKI スワロフスキー 華やか4連ネックレス

ネックレス長さ:約47.5cm

アナスイ レア サル ネックレス

重量:約20.4g

水面の煌き ローズカット 1ct ブラックダイヤモンド K18 wg ペンダント



マザーハウスDay and Night Shizukuネックレス

※付属品:なし

むんちゃわっしょん(^-^)さま専用



【カナリアン様専用】虹色遊色美の輝き!天然オパールペンダント オーバル型 k18

※お値下げ交渉はご遠慮下さい。受け付けておりません。不定期にこちらのタイミングで値下げしております。

羽生結弦 ファイテン ネックレス 新品 未開封



PT900 色石 ダイヤモンド ペンダントトップ プラチナ 天然石 水色

It is a beautiful used item. Many beautiful products are sent overseas from Japan.

ディオール ネックレス ゴールド 石 アクセサリー 小物

Please use BUYEE or other companies to purchase.

【極美品】アーカー ソルティアラウンドネックレス 試着のみ



ミラーボール レディース プラチナ ネックレス

#GeorgJensen

Canal 4°C ネクレス イエローゴールド K18 トルマリン

#ジョージジェンセン

ティファニー ノーツアルファベットネックレス R

#ジョージジェンセンネックレス

GWセール 新品agete アガット K18ネックレスチェーン 45㎝



K18 ブルーアンバー ペンダントトップ

☆------☆------☆------☆------☆------☆

ディオール Diorロゴ ストーン ペンダント ネックレス



ティファニー クロスネックレス ダイヤ11P

商品は新品ではございません。

26mm ロングネックレス 天然石白蝶貝/YG



専用です! CHANEL2017 ストラップ&ロボットチャーム 2点セット

貴金属商品の中古は、必ず細かい小傷がございます。

6C013/ディオール/ストーンネックレス/ビジュー/ゴールド/ヴィンテージ

「綺麗」「未使用」「美品」という商品でも小傷はございます。

S2191◇BLOOM K18 ネックレス イニシャル S



新品 クンツァイト ネックレス 1.64ct Pt900

目立つダメージ・破損、欠損がないものは、

ete 淡水パールネックレス 冠婚葬祭

中古品としては美品かと思われます。完璧を求める方は、ご遠慮下さい。

シャネル ヴィンテージ コインネックレス



ダイヤモンドクロスネックレス(0.5ct)プラチナチェーン

商品の状態はあくまでこちらの主観となりますので写真をよくご確認ください。

アベリ AbHeri K18 フェルスパー ネックレス 定価19万



【天然】タイチンルチルクオーツ ペンダントトップ k18 9.3g

★商品撮影は、ありのままを撮影します。実際には、肉眼では見えない、気にならないスレ傷等もスマホの高性能カメラで拡大されます。

グロッセ フリンジネックレス

見え過ぎて写りますが、ありのままを撮影しますのでご自身でご判断下さい。

天然アコヤ本真珠 ダイヤ ペンダントトップPt900 D0.08ct8.9mm玉



極美品 CELINE セリーヌ マカダム トリオンフ ネックレス ペンダント

細かいブランド刻印等は、ルーペで確認しないと写真では、アップしても見えないものもございます。

PHILIPPE AUDIBERT/CAD バイカラーチェーンブレスレット



CARTIER カルティエ ネックレス ダムール ネックレス スモールモデル

中古品をご理解の方、円滑な取り引きをよろしくお願いします。

最高品質.PT950 プラチナネックレス スクリューチェーンネックレス 45



Tiffany& Co. パロマ・ピカソ ラビングハートペンダント スモール

☆トラブル防止の為、必ずプロフを一読下してご購入下さい。

ローリーロドキン loree rodkin 18k 18金 ネックレス ダイヤ



美品 スタージュエリー K10 ペンダント バックルモチーフ ダイヤ入り 1g

★購入希望のコメントが付いていても即購入が優先です。

ディズニープリンセス アリエル ホワイトゴールド ネックレス

★専用は、いたしません。欲しい方が優先です。

夏休み前sale早い者勝ち!天然ダイヤモンド クロスネックレス

★リサイクル梱包、簡易梱包でお届けする場合がございますが、商品はシッカリ包装させていただきます。ご理解下さい。

ティファニー レターモチーフダイヤモンドネックレス ペンダント シルバー 封筒



美品 タサキ 田崎真珠 K18WG ネックレス チェーン 約3.4g

真面目にお取引させて頂いておりますが、

希少!大粒ハイパースシーン

説明不足や記載漏れなどがある場合がございます。

クリスチャンディオール チョーカー ネックレス

どうぞよろしくお願いいたします。

hum ハム 一粒ダイヤ ネックレス



アーカー エターナルクロスネックレス K18

管理番号:S1893471

商品の情報 ブランド ジョージジェンセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

マーちゃんコメント:大きなハートとヘマタイトボールのコンビがモダンなネックレスです。トップは、取り外し可能です。美品です。素材:シルバー/925ネックレス長さ:約47.5cm重量:約20.4g※付属品:なし※お値下げ交渉はご遠慮下さい。受け付けておりません。不定期にこちらのタイミングで値下げしております。It is a beautiful used item. Many beautiful products are sent overseas from Japan.Please use BUYEE or other companies to purchase.#GeorgJensen #ジョージジェンセン#ジョージジェンセンネックレス☆------☆------☆------☆------☆------☆商品は新品ではございません。貴金属商品の中古は、必ず細かい小傷がございます。「綺麗」「未使用」「美品」という商品でも小傷はございます。目立つダメージ・破損、欠損がないものは、中古品としては美品かと思われます。完璧を求める方は、ご遠慮下さい。商品の状態はあくまでこちらの主観となりますので写真をよくご確認ください。★商品撮影は、ありのままを撮影します。実際には、肉眼では見えない、気にならないスレ傷等もスマホの高性能カメラで拡大されます。見え過ぎて写りますが、ありのままを撮影しますのでご自身でご判断下さい。細かいブランド刻印等は、ルーペで確認しないと写真では、アップしても見えないものもございます。中古品をご理解の方、円滑な取り引きをよろしくお願いします。☆トラブル防止の為、必ずプロフを一読下してご購入下さい。★購入希望のコメントが付いていても即購入が優先です。★専用は、いたしません。欲しい方が優先です。★リサイクル梱包、簡易梱包でお届けする場合がございますが、商品はシッカリ包装させていただきます。ご理解下さい。真面目にお取引させて頂いておりますが、説明不足や記載漏れなどがある場合がございます。どうぞよろしくお願いいたします。管理番号:S1893471

商品の情報 ブランド ジョージジェンセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

18金 K18 アズキチェーンネックレス 男女兼用 5.1g 42cm X368極美品❣ エルメス ケリー チャーム キュリオジテペルラジオーネ アコヤベビーパールホワイトステーションネックレスGUCCI グッチ ネックレス カットアウトG リング シルバー925 チェーンジェムグレード アリゾナ産スリーピングビューティー ソーティング付きリターントゥティファニー ダブルハートタグ ミニ ダイヤモンド ネックレスTiffany& Co.バイザヤードダイヤモンドネックレスK18イエローゴールド12面トリプルネックとブレスのセット、合計13.16グラム美品 18金 喜平 ネックレス 2面 10.1g 40cm K18キヘイ【美品】クリスチャンディオール ストーン ゴールド Vネックレス