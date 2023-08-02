華麗 Keyball 44 キット(おまけ付き) PC周辺機器

白銀ラボ様 Keyball44のキット
Panasonic BB-HCM547
未開封品です。
Elegoo Saturn 8K +オマケ
2023年4月に２セット購入、１セット使用しなかった為販売します。
【要 コメント】ポスタープリンター富士フイルム 5000wide かくだい君
コネクスーン somfy Connexoon RTS ソムフィ
【新品未使用】Galaxy 5G MOBILE WIFI ホワイト
以下が販売する商品の内容です。
Nuphy Halo75
- Keyball44 キット※ × 1個
値下げ！美品！xp-pen artist12 セカンド
- ペリックス 34mm トラックボール 紫×1個
たくみ さん専用 FinalMouse Starlight 12 Phantom
- Outemu Silent Peach Switch × 49個
zowie ec2-cw
静音性に優れたリニアスイッチです。
【新品】BUFFALO nasne HDDレコーダー 2TB NS-N100
- 3Dプリンタ製 ロープロファイル キーキャップ × 5個
未使用品 SHARP/15.6インチ液晶パネル/LQ156D1JX01
【未使用】エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム マットブラック
※詳細な内容についてはビルドガイド(1-1．キット同梱品)を確認してください。
BenQ GV1 Wireless ポータブル プロジェクター ベンキュー
https://github.com/Yowkees/keyball/blob/main/keyball44/doc/rev1/buildguide_jp.md
ScanSnap スキャナー
EPSON モノクロプリンター LP-S380DN
スター精密 TSP143ⅢU-GY-JP TSP100 プリンタ グレー A02
この商品以外にも、以下の部品が必要になります。
ブラザー工業 JUSTIO MFC-L3770CDW
- Pro Micro × 2個
Keychron Q2 ノブバージョン US配列
- TRS(3極)ケーブル
varmilo minilo
- ProMicro接続用USBケーブル
【美品】KDC200 バーコードリーダー
- キーキャップ×44個
Segpic s1 ハンディプリンター
ポケトークW（SIMあり）
Apple Magic Trackpad 2 スペースグレイ
完成させるには、細かいはんだ付けが必要です。
Keychron K3 Version2 US配列
私は5時間程度で全て組み立てできました。
Apple 11インチ iPad Pro Magic Keyboard
EPSON GT-X900 スキャナー
ご自身で組み立て可能、組み立ての依頼が可能な方だけ購入をお願いいたします。
XGIMI Halo モバイルプロジェクター 高輝度 800ANSI ルーメン
【新品未開封】MXTB1S ロジクール
REALFORCE TKL for Mac R2TLSA-JP3M-WH
ピクセラ xit airbox（無線LAN中継機付き）
白銀ラボ様 Keyball44のキット未開封品です。2023年4月に２セット購入、１セット使用しなかった為販売します。以下が販売する商品の内容です。- Keyball44 キット※ × 1個- ペリックス 34mm トラックボール 紫×1個- Outemu Silent Peach Switch × 49個 静音性に優れたリニアスイッチです。- 3Dプリンタ製 ロープロファイル キーキャップ × 5個※詳細な内容についてはビルドガイド(1-1．キット同梱品)を確認してください。https://github.com/Yowkees/keyball/blob/main/keyball44/doc/rev1/buildguide_jp.mdこの商品以外にも、以下の部品が必要になります。- Pro Micro × 2個- TRS(3極)ケーブル- ProMicro接続用USBケーブル- キーキャップ×44個完成させるには、細かいはんだ付けが必要です。私は5時間程度で全て組み立てできました。ご自身で組み立て可能、組み立ての依頼が可能な方だけ購入をお願いいたします。