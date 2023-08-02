華麗 Keyball 44 キット(おまけ付き) PC周辺機器

白銀ラボ様 Keyball44のキット

Panasonic BB-HCM547

未開封品です。

Elegoo Saturn 8K +オマケ

2023年4月に２セット購入、１セット使用しなかった為販売します。

【要 コメント】ポスタープリンター富士フイルム 5000wide かくだい君



コネクスーン somfy Connexoon RTS ソムフィ



【新品未使用】Galaxy 5G MOBILE WIFI ホワイト

以下が販売する商品の内容です。

Nuphy Halo75

- Keyball44 キット※ × 1個

値下げ！美品！xp-pen artist12 セカンド

- ペリックス 34mm トラックボール 紫×1個

たくみ さん専用 FinalMouse Starlight 12 Phantom

- Outemu Silent Peach Switch × 49個

zowie ec2-cw

静音性に優れたリニアスイッチです。

【新品】BUFFALO nasne HDDレコーダー 2TB NS-N100

- 3Dプリンタ製 ロープロファイル キーキャップ × 5個

未使用品 SHARP/15.6インチ液晶パネル/LQ156D1JX01



【未使用】エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム マットブラック

※詳細な内容についてはビルドガイド(1-1．キット同梱品)を確認してください。

BenQ GV1 Wireless ポータブル プロジェクター ベンキュー

https://github.com/Yowkees/keyball/blob/main/keyball44/doc/rev1/buildguide_jp.md

ScanSnap スキャナー



EPSON モノクロプリンター LP-S380DN



スター精密 TSP143ⅢU-GY-JP TSP100 プリンタ グレー A02

この商品以外にも、以下の部品が必要になります。

ブラザー工業 JUSTIO MFC-L3770CDW

- Pro Micro × 2個

Keychron Q2 ノブバージョン US配列

- TRS(3極)ケーブル

varmilo minilo

- ProMicro接続用USBケーブル

【美品】KDC200 バーコードリーダー

- キーキャップ×44個

Segpic s1 ハンディプリンター



ポケトークW（SIMあり）



Apple Magic Trackpad 2 スペースグレイ

完成させるには、細かいはんだ付けが必要です。

Keychron K3 Version2 US配列

私は5時間程度で全て組み立てできました。

Apple 11インチ iPad Pro Magic Keyboard



EPSON GT-X900 スキャナー

ご自身で組み立て可能、組み立ての依頼が可能な方だけ購入をお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

白銀ラボ様 Keyball44のキット未開封品です。2023年4月に２セット購入、１セット使用しなかった為販売します。以下が販売する商品の内容です。- Keyball44 キット※ × 1個- ペリックス 34mm トラックボール 紫×1個- Outemu Silent Peach Switch × 49個 静音性に優れたリニアスイッチです。- 3Dプリンタ製 ロープロファイル キーキャップ × 5個※詳細な内容についてはビルドガイド(1-1．キット同梱品)を確認してください。https://github.com/Yowkees/keyball/blob/main/keyball44/doc/rev1/buildguide_jp.mdこの商品以外にも、以下の部品が必要になります。- Pro Micro × 2個- TRS(3極)ケーブル- ProMicro接続用USBケーブル- キーキャップ×44個完成させるには、細かいはんだ付けが必要です。私は5時間程度で全て組み立てできました。ご自身で組み立て可能、組み立ての依頼が可能な方だけ購入をお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

XGIMI Halo モバイルプロジェクター 高輝度 800ANSI ルーメン【新品未開封】MXTB1S ロジクールREALFORCE TKL for Mac R2TLSA-JP3M-WHピクセラ xit airbox（無線LAN中継機付き）