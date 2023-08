リュミエのオケージョンアイテムで

人気No.1のワンピースとトップスのセットです♡

日常使いから

特別な日や結婚式お呼ばれにも使える

アイテムです。

一目惚れして購入したのですが

私の体型に合わなそうなので

使っていただける方にお譲りします。

商品は不良がないかチェックしたため

袋から開封していますが

着用はしておりません。

公式サイトで購入すると

届くまでかなり時間がかかるので

すぐに着用したい方いかがでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたします◡̈

【カラー】

ワンピース:ブラック

トップス:ブラック

【サイズ】

ワンピース:身幅54cm 着丈125cm

胸囲108cm ウエスト 110cm

トップス:肩幅35cm 身幅46cm 袖幅20cm

袖丈59cm 着丈60cm

ブランドサイズ:M

【素材】

ワンピース:ポリエステル97% ポリウレタン3%

トップス:ポリエステル 100%

【モデルスペック】

159cm

【定価】

13640円

*コメント前・購入前に

プロフィールを確認いただけると幸いです。

*値下げ不可です。

送料と手数料込なのでご了承ください。

----------------------------------------

[SET]パールデザインキーネックワンピース+フラワーフロッキーシアートップス(2SET) アクセサリーセット アクセサリーいらず vネック ロングシルエット マキシ丈ワンピース ドレープ スリット 花柄 プチハイネック ドレスアップ フェミニン 二次会 披露宴 フォーマル入園式 卒園式 入学式 卒業式 成人式 同窓会 女子会 2次会 謝恩会 演奏会 発表会 冠婚葬祭 記念日 パーティ ディナー 匿名配送

ご覧いただきありがとうございます。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

