贅沢 32kg ①フレックスベル 2kg刻み ※必ず2個でご注文 ダンベル16段階 トレーニング用品

2kgから32kgまで2kg刻みで可変できます。

FlexBell フレックスベル 可変式ダンベル 32kg 4kg刻み ②



インクラインベンチ＆可変式ダンベル2個 セット!!

※たのメル便の仕様上、セット販売が出来ないため、分割発送となります。

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※片方のみの販売はご遠慮いただいておりますので、①を購入頂ける場合は、②の方の購入も合わせてお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2kgから32kgまで2kg刻みで可変できます。※たのメル便の仕様上、セット販売が出来ないため、分割発送となります。※片方のみの販売はご遠慮いただいておりますので、①を購入頂ける場合は、②の方の購入も合わせてお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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