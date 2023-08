ご覧いただきありがとうございます。

See By Chloé

発売当時に購入して使用せずに大事に保管していましたが、使用する機会がないので出品いたします。

コロンとしたフォルムが可愛いバッグです。

購入価格は¥49000ほどだったと思います。

パイソンエンボス カーフスキン

カラー ブロンズ ブラック

ストラップの調節可能

タグや保存袋も付いています。

サイズ

W25cm

H18cm

D14cm

ショルダー 93cm~113cm

多少の誤差はご了承ください。

商品の情報 ブランド シーバイクロエ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。See By Chloéヴィッキーイブニング ショルダーバッグ 発売当時に購入して使用せずに大事に保管していましたが、使用する機会がないので出品いたします。コロンとしたフォルムが可愛いバッグです。購入価格は¥49000ほどだったと思います。パイソンエンボス カーフスキンカラー ブロンズ ブラックストラップの調節可能タグや保存袋も付いています。サイズW25cmH18cmD14cmショルダー 93cm~113cm多少の誤差はご了承ください。

