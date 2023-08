新品 ☆美品☆ペティト エスポワール お受験ワンピーススーツ その他

たくさんの洋服を出品していきますので是非フォローしていただけると嬉しいです♪なるべく早くお渡ししたいとは思いますが、連休で出かけている場合等があるため4~7日で設定しておりますので余裕をもって購入してくださると助かります。まとめ買いをご希望の方は購入前にお知らせください。

その他の出品はこちら → #★mamakashop★

petit espoir/ペティト エスポワール

ネイビー

サイズ 3 / 3

ジャケット

着丈 45cm

肩幅 36cm

身幅 51cm

ワンピース

着丈 91cm

肩幅 35cm

袖丈 20cm

タイトル以外の小物類(バッグ ネックレス etc)やシューズ類(ブーツ パンプス スニーカー ミュール etc)はコーディネートの参考商品ですので付属しません。

なるべくコーディネートをお楽しみいただけるようセットアップのコーディネートや、ワンピース、コート、スカート、ブラウス、パーカ、パンツ、ジャケット、デニム類など幅広く出品していきます。お受験・入園式・入学式・結婚式・パーティー・卒園式・卒業式・謝恩会・お宮参りなどセレモニーやフォーマルの場に必要なコーディネートもたくさん出品しています。

単品でのお値下げは難しいですが似たようなテイストのや、その他多数のブランドを出品しており、おまとめでしたらお値引きさせていただきます。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

たくさんの洋服を出品していきますので是非フォローしていただけると嬉しいです♪なるべく早くお渡ししたいとは思いますが、連休で出かけている場合等があるため4~7日で設定しておりますので余裕をもって購入してくださると助かります。まとめ買いをご希望の方は購入前にお知らせください。その他の出品はこちら → #★mamakashop★petit espoir/ペティト エスポワールネイビーサイズ 3 / 3ジャケット着丈 45cm肩幅 36cm身幅 51cmワンピース着丈 91cm肩幅 35cm袖丈 20cmタイトル以外の小物類(バッグ ネックレス etc)やシューズ類(ブーツ パンプス スニーカー ミュール etc)はコーディネートの参考商品ですので付属しません。なるべくコーディネートをお楽しみいただけるようセットアップのコーディネートや、ワンピース、コート、スカート、ブラウス、パーカ、パンツ、ジャケット、デニム類など幅広く出品していきます。お受験・入園式・入学式・結婚式・パーティー・卒園式・卒業式・謝恩会・お宮参りなどセレモニーやフォーマルの場に必要なコーディネートもたくさん出品しています。単品でのお値下げは難しいですが似たようなテイストのや、その他多数のブランドを出品しており、おまとめでしたらお値引きさせていただきます。

