【ポイント10倍】 ほぼ未使用　パープルレーベル　メッシュリュック　グレー　ノースフェイス リュック/バックパック

着用は数回での美品です。

即完売したパープルレーベルのメッシュリュックです。

ノースフェイス

ザノースフェイス

ザ・ノース・フェイス

ザ・ノースフェイス

THE NORTH FACE PURPLE LABEL

メッシュデイパック

グレー

マチ 12 高さ 42 幅 23

定価 ¥19,800(税込)

color Silver gray

●商品説明

THE NORTH FACE PURPLE LABEL[ザ ノースフェイス パープルレーベル]のメッシュデイパック。太めの糸で編み立てられたポリエステルメッシュを使用したデイパックです。70年代にTHE NORTH FACEで作られたデイパックのデザインをベースに、素材やディテールをアップデートしました。ボディ全体をメッシュ生地になので、軽く仕上がり、汗を多くかく時期でも快適に背負うことができます。ブランドロゴ型の引き手ファスナーを採用し、中間部でセパレートして収納ができる二層式になったメインコンパートメント仕様。シンプルな一気室構造としても使用可能です。

新品未使用になりますが、個人保管になりますので

ご理解頂ける方のご購入をお願いします。

#THENORTHFACEPURPLELABEL

#THENORTHFACE

#PURPLELABEL

#ノースフェイス

#パープルレーベル

#バッグ

#リュック

#リュックサック

#バックパック

#デイパック

#カバン

#メッシュ

カラー...グレー

商品の情報 ブランド ザノースフェイスパープルレーベル 商品の状態 未使用に近い

