購入して一ヶ月ほど使用しましたが、自分にはサイズが合わなかったため出品いたします。

セパレートされた収納は便利で、特に衣類圧縮は代えの効かないアイデアで拡張性もあり実用的でした。

【商品名】HOLICC One

【カラー】ブラック

【販売価格】28,000円(税込)

【サイズ】高さ46cm×幅28cm×奥行き13cm

【重量】1.4kg

【容量】16L + 圧縮部分12L + 拡張メッシュポケット

【表地】CODURA® Ultralight(シリコンコーティング)、ポリエステル、ナイロン※全て撥水性のある素材を使用

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

