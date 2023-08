≪超目玉★12月≫ ナイキ 【激レア‼︎】90s ナイロンジャケット ビックサイズ ナイロンジャケット

✨割引情報

●商品名

●サイズ

2XL

実寸【cm】

ラグラン 首元から袖まで82 身幅73 着丈80

NYLON JACKET

●カラー

ネイビー

パープル

●ポイント

紫のステッチがかわいい☆

バックロゴ☆

銀タグ90s希少☆

●状態

目立った傷や汚れなし

90s 古着mix スポーツmix 古着男子 古着女子 におすすめです!

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●商品名
90s 銀タグ ナイキ ナイロンジャケット
●サイズ
2XL
実寸【cm】
ラグラン 首元から袖まで82 身幅73 着丈80
●カラー
ネイビー
パープル
●ポイント
紫のステッチがかわいい☆
バックロゴ☆
銀タグ90s希少☆
●状態
目立った傷や汚れなし

