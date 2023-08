MiSTEL Barocco MD770 RGB version 静音赤軸(ピンク軸)英語配列 ブラック

貰いものとして今私の手元にありますが、前所有者も私も、ほぼ試し打ちのみで手放すことにいたしました。理由は、慣れの問題以外の克服できそうにない違和感が何となく、かつ明確に感じられたからです。早々に諦めました。1時間くらいしか使っておりません。ほぼ未使用といっても良いかと思います。

私の手元で1年近く保管されておりますが、箱の中に保管したままですので目立つような傷や汚れ、文字のカスレはございません。動作も(試し打ちでわかる範囲では)もちろん問題ありませんでした。また当方に喫煙者やペットもおりません。箱だけにはやや中古感があります。写真でご確認ください。

付属品は写真に掲載されている以下のものが全てになります。

・キーボード左右

・ゴム足&ネジ 4本

・キーボード間のコネクターケーブル 2本

・おまけのキーキャップたち

・説明書 2通

・外箱

ただ、おまけのキーキャップについては新品購入時と同じように全て揃っているかどうかは不明です。

使用感が殆どないように感じられますが、一応は2オーナーの中古品です。返品やクレーム対応、修理対応などに応じることは出来かねますので、その辺りをご理解くださる方のみのご購入をお願い致します。

Mistel BAROCCO MD770 RGB 英語US配列 Cherry MX RGB MD770-PUSPDBBT1(静音赤軸)

ブランド:ARCHISITE

キーボード種類:キーボード

ケーブルタイプ:有線

キー言語:英語

キー数:85 個

インターフェース:USB

キーボード機能:バックライト

色:ブラック系

テンキー有無:なし

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

