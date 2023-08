ご覧いただきありがとうございます。

ドリーミング オブ ザ シャイニング×ディズニーコラボのダウンベストになります。

落ち着いた同色迷彩柄にたくさんのミッキーが存在する遊び心のあるデザインです♪

カラー:ブラック

サイズ 3

平置き 肩幅約35㎝ 身幅約51㎝ 着丈約66㎝

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承お願いします。

付属品: なし

状態:着用少なく大変綺麗な状態です。

中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。

状態確認は慎重に行っておりますが、万が一見落としがある場合がございます。ご了承お願い致します。

ゆうパックにて発送致します。(変更有、プロフのご確認をお願い致します。)

#DREAMINGOFTHESHININGSTARS

#ドリーミングオブザシャイニング

#ディズニー

#BLUEWORK

n38325 36

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ドリーミングオブザシャイニングスターズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

