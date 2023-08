【限定値下げ!】

¥378,00→¥345,00

【商品】

メーカー : pfanner

品 名 : チェーンソープロテクションブーツ

ダブルボア class2

サイズ : 43

定 価 : ¥56,000

【説明】

・pfannerの防護ブーツです。

・主にチェーンソーを使用する林業従事者向けに作られたブーツで、切創防止繊維が入っており、アッパーやソールの素材や縫製も非常に堅固な作りです。

・ボアシステムを2つ搭載し、脱着がスムーズに行えます。

・レザー部分は赤、鋲は黄、ソール等は黒のラバーとデザイン性も注目したいです^ ^

【メーカーHP】

チェーンソープロテクション、アッパー、靴底が全て鋲打ちで、ケブラーも強化されているため、しっかり踏み込める丈夫な作りです。

また、特許を取得済みのBOA® クロージャシステムが2 つ付いており、素早く簡単に着脱することが出来ます。Class2と思えないほど最軽量、そして非常にやわらかい素材のブーツです。

◆ VIBRAMアルペンソールによる最良グリップ

◆ Class2 チェーンソープロテクション

◆ 二重の特許取得済 BOA® クロージャシステム

◆ 脱ぎ履きがスムースで容易

◆ 防水特殊素材 SympaTex® 中敷き

◆ きわめて高い靴甲

◆ 最軽量

◆ 靴底、 アッパー、 チェーンソープロテクション全て鋲打ち

#森林

#林業

#森林組合

#造園

#庭

#登山

#アーボリスト

#チェーンソー

#STIHL

#husqvarna

#ms261

#ms500i

商品の情報 商品のサイズ 28cm 商品の状態 新品、未使用

