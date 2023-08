ヴィンテージライクなコットン天竺を使用したプリントTシャツ、HELLO TEE。プリント位置は、顔映りやジャケットのインナーに着た時の見え方にこだわったやや高め位置。肌馴染みが良く、程よく着古したムードが大人のハズしアイテムとして活躍します。

お色 ホワイト

サイズ 01

定価27500円

お値下げ不可

3回着用しました。

多少の毛羽立ちなどの使用感はございますが、特に目立つ難などもなく比較的綺麗な状態だと思います。

画像はライトの光の影がありますが綺麗な状態です。

柔らかい質感で、元々ヴィンテージライクな素材になります。

あくまで中古という事をご理解していただける方のみお取引をお願いいたします。

Deuxieme Classe

L’Appartement

MUSE

AP STUDIO

plage

Madison Blue

マディソンブルー

Hello

hello

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

ネック···クルーネック

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マディソンブルー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

