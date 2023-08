正規店で購入(定価27,500円)したものを1回使用しました。私自身には似合わず、着る機会がないため、お探しの方にご愛用いただきたいと思い出品します。

これからの季節にピッタリの爽やかな色味と生地感のツイードパンツです。(ツイードですが暑さを感じさせない裏地が付いています。)

★ブランド

シャンブレー サテンストレッチパンツ



★ デザイン

1枚で主役になる存在感のあるツイードパンツ。

ピンクの春らしいミックスツイードを使用した華やかな色を楽しんでいただけます。

ハイウェストで腰高に見せつつ、ヒップやわたり幅には程良いゆとりを持たせた、キレイめなライン。柔らかいツイード生地で、着心地の良さも保ちつつ、裏側に芯を貼ってしっかりさせています。

トップスはアウト/インどちらでも合わせやすいです。

左右両ポケット、前ファスナー

★ 素材

吸水、速乾効果のある伸縮性の高い裏地を使用し、ハリのあるツイードの美しさと動きやすさが両立しています。

表地/裏地: ポリエステル100%

袋布: ポリエステル80%、コットン20%

★カラー

ピンク

★ 季節感

春、夏、冬

★サイズ

表記サイズ: M

ウエスト上端69

ウエスト下端75

ヒップ92

股上33

股下61

★商品状態

正規店で購入したものを1回使用したのみです。特に目立つような大きな傷汚れのある箇所は有りません。

出品時に確認しておりますが瑕疵を見落としている場合もございますのでそれを含めご承知頂ける方のみご購入ください。

★アイテム

パンツ

★購入場所

正規店

★返品、交換

返品、交換は対応できません。

★注意事項

・画像、色、計測に誤差がある場合があります。

・ハンガーやスタンド等撮影小物は発送しません。

・小さなシミ、傷毛玉などの見落としあるかもしれません。

・出品時に確認しておりますが瑕疵を見落としている場合もございますのでそれを含めご承知頂ける方のみご購入ください。

・「思っていた感じと違う」などの返品、キャンセルは承れません。

・評価後のキャンセルも承れません。

★お値下げについて

ご予算の記入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

