新品・未使用

日本正規品

‐FLAK 2.0‐

・従来モデルのFLAKJACKET(フラックジャケット)よりもレンズの天地幅が広がり、広範囲の保護と広い視界を実現!

・アジア人に適したレンズ形状、フレームカーブ、厚めのノーズパット採用で日本人の骨格にも快適にフィット!

・超軽量素材O-Matter製フレームで長時間でも快適なかけ心地!

・左右のテンプルとノーズの3点でしっかりホールドするので、耳かけタイプフレームが持つ圧迫感や不快感なし!

・汗や雨などの水分にも滑らずフィット感を増すアンオブタニウム製イヤーソック&ノーズ!

‐PRIZM RUBY‐

・ブロンズベースのレンズにイエローとオレンジの混ざった強いミラーコートが施されています!

・プリズムレンズは色の各波長を微調整することで裸眼より鮮明な視野を実現します。

・コントラストが強調されますので眩しさを防ぎつつ、明るい視界になります。

・レンズは100%のUVA、UVBをブロックし紫外線から目を保護、疲労感が軽減!

□商品説明

【仕様】

ブランド:OAKLEY / オークリー

モデル :FLAK 2.0 / フラック2.0

型番 :OO9271-2761

フィット:ASIAN FIT

フレーム:MATTE BLACK CAMO

レンズ :PRIZM RUBY

透過率 :17%

保護機能:UVA&UVB 100%カット

【サイズ】

レンズ幅/縦:61mm/38mm

ブリッジ幅:12mm

フレーム幅:148mm

テンプル長:133mm

【付属品】

レンズクロスポーチ

セミハードケース

取扱説明書

ノーズピース大小(装着分含む)

外箱

(画像に写っているものすべて)

□注意事項

SAINT LAURENT サンローラン メガネ眼鏡 SL458/F

・保証書の購入店印は無記入となります。

なんだし様専用 DITA ASH 定価 78,100円 新品未使用 日本製

・輸送時において外箱にダメージがある場合がございます

EYEVAN アイヴァン サングラス メガネ Grace ボストン

(外箱は緩衝材とお考え下さい)

GUCCI サングラス 度入り ヴィンテージ GG-1664J ケース付き

・製造由来の痕跡、微細な擦れ、キズなどはご容赦ください

クロム アイウェア SLUNTRADICTION

・新品ですが検品の為、一度開封しておりますのでご了承ください

【新品】GUCCI サングラス GG0396S 001

・不明な点などございましたらお気軽にご…

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 新品、未使用

