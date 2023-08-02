品質が NEC 中古パソコン⭐️カメラ/急速SSD/i5/Office/Win11 ノートPC

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・メーカー: NEC

バッテリ交換済MacBook Pro (13-inch, Early 2015)

・品番:PC-VK23TBZGU

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・OS: Windows 11 Pro

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・CPU: Intel Core i5-6200U 2.30GHz

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・ディスプレイ:12.5インチ

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・解像度: 1366×768

【希少】【最終モデル】MacBook Pro 17/core i7 512GB

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・バッテリーの寿命や消耗等の状態については保証の対象外となります。ご了承ください。

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・中古品でございますが、小傷・擦り傷・シール跡などがございます。予めご了承ください。

MacBook Pro /Retina, 13inch early2013



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・丁寧な梱包で発送致しますので、到着までご安心ください。^_^

ハイスペックSurfacePro7 ブラック 16G/256G Office



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販売店管理コード:230528002

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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