まとめ買いでお得 DUNK NIKE HIGH パンダ RETRO スニーカー

ナイキ公式ストアで購入しました。
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UKサイズ11 日本サイズは28.5cmです
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当初、自分で履くつもりでしたが、箱からも出しておりません。新品未使用品です。
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商品の情報
|商品のサイズ
|28.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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ナイキ公式ストアで購入しました。UKサイズ11 日本サイズは28.5cmですダンクハイ ホワイト /ブラック NIKE DUNK HIGH WHITE / BLACKカラー：ブラック ホワイト 黒 白当初、自分で履くつもりでしたが、箱からも出しておりません。新品未使用品です。ウィメンズメンズエアジョーダンジョーダンワンジョーダンレトロハイミッドミッドカットダンクダンクローダンクハイナイキ SBジョージタウンシカゴエアフォース1エアマックス90エアマックス95ターミネーターNIKEnikeDUNKdunkNIKE SBAJ1AF1AIRMAX90AIRMAX95JordanChicagoRetroHighOGGeorgetownTerminator
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|商品のサイズ
|28.5cm
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|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用