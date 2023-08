まとめ買いでお得 DUNK NIKE HIGH パンダ RETRO スニーカー

ナイキ公式ストアで購入しました。

27.5cm NIKE ACG MOUNTAIN FLY LOW SE 紫

UKサイズ11 日本サイズは28.5cmです

当初、自分で履くつもりでしたが、箱からも出しておりません。新品未使用品です。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

