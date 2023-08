激安価格の 新品 NIKE 24.0cm AIR MORE UP TEMPO スニーカー

商品をご覧頂き誠にありがとうございます。

商品をご覧頂き誠にありがとうございます。以下、商品説明となります。メーカー:NIKE ナイキ商品名:AIR MORE UPTEMPOエア モア アップ テンポ状態:新品未使用、箱有りB品※靴箱と靴の内側のタグにBスタンプの押印がございます ※店頭購入品につき、完璧な状態をお求めの方のご入札はお控え下さい サイズ:24.0cm※こちらはガールズモデルのレディースサイズ商品となります商品詳細1996年に発売され、ブルズ黄金時代をJORDANと共に支えたプレイヤー、スコッティー・ピッペンの足元を支えた名作モデル"NIKE AIR MORE UPTEMPO"が待望の復刻。数々の名作を手掛けたウィルソン・スミスがストリートのグラフィティーアートから着想を得てアッパーサイドの大胆な『AIR』ロゴをデザインし、ストリートでも大流行したモデル!!NEWカラーである今作は、クリーンなオールホワイトカラーに、スウッシュやエアウインドウに挿し色のネイビーを加えたシンプルながらモアテンのデザインを活かしたデザイン!!昨今では"モアテン"の愛称で男女問わず爆発的に人気を博し、復刻モデルがリリースされる度に激しい争奪戦が繰り広げられるモアアップテンポ。スニーカー女子必見の今作を是非お見逃しなく。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。スニーカー シューズ ホワイト 白 ネイビー 完売品 定番 人気 ガールズ キッズ ジュニア ウィメンズ レディース 女性用 モアテン

