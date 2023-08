#ナナのシャツ ←ここをクリック

●ブランド:Paul Smith ポール・スミス

●状態: 新品 未使用 ※紙タグ(下げタグ)はありません

●色:ブラック、レッド他

●表示サイズ:XL

●実寸サイズ(単位cm)

※多少の誤差はご了承ください:

肩幅 48.5 身幅 60 着丈 78.5 袖丈 63

●品番:222316

●定価:19,800円

●CODE:058-ss-SW

"【商品説明】イギリスを代表するブランド、Paul Smith。

ウィットに富んだデザインが特徴です。

クラシックな雰囲気にポップな色使いを

プラスして、さりげないおしゃれを演出します。

PS Paul Smith

""Winter Hawaiian"" プリントシャツ

""Winter Hawaiian""プリントを使用した長袖シ

ャツ。

ダークカラーのベースに映える、色鮮やかで

大胆な南国モチーフの花々が印象的。

セルロースとコットンの混紡素材を使用する

ことで適度なドレープ感が生まれ、さらりと

した肌触りに仕上がっています。第1ボタンの

配色にさりげないこだわりを感じさせる一枚

です。

◆その他:

・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、 微キズ、

微かなヨゴレ等がが生じる場合がございます。

あらかじめご理解いただける方のみご購入ください。

・国内正規販売元より購入しております。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポールスミス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポールスミス 商品の状態 新品、未使用

