コーチのショルダーバッグです。

オシャレで収納が多くて使いやすいです。

肩ベルトの長さも調節しやすいので便利です。

・ファスナー式開閉

・外側:前後ポケット各1つ

・内側:ボタンポケット1つ

【商品説明】

◇タテ : 27 cm

◇ヨコ : 22cm

◇マチ :7cm

◇素 材 :本革 レザー

◇カラー :黒 ブラック シグネチャー

【商品状態】

角スレなどもなく内側も綺麗な状態です。

気になる方は質問よろしくお願い致します。

【配送方法】

箱は付いていません。

プチプチに包み、専用ボックス、紙袋等に入れ、

丁寧な発送を心がけております。

#アルパカのお店【COACH】

#アルパカのお店【バッグ】

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

