【高知インター店】 美品 ラディウス radius HP-NHL21R イヤホン カナル型 レッド ヘッドフォン

ご覧くださいましてありがとうございます(^^)

○商品名

radius HP-NHL21R

ラディウス イヤホン カナル型 HP-NHL21 レッド

○状態

一度開封して動作確認をしています。

動作確認のみで使用はしていません。

新品ですが、未開封ではないので

完璧をお求めの方はご注意ください。

HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICRO

IN EAR有

Lightning接続有

True Wireless: NOT TRUE WIRELE

WIRED

WIRELESS: NO WIRELESS

color: RED

コードレス種類: ワイヤード

ドライバーユニット: ダイナミック

バンドタイプ種類: インナーイヤータイプ

プラグ種類: Lightning端子

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: ワイヤードデジタル

#ラディウス

#radius

カラー···レッド

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

