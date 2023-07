売上実績NO.1 Soulhead/GET UP!ep　直筆サイン入りCD 邦楽

「Soulhead/GET UP!ep」

定価: ¥ 1456

#SOULHEAD #CD・DVD

01 GET UP!

02 SHINING FOREVER

03 DANCE WITH ME

04 TONIGHT THE NIGHT

8月全国公開

井筒和幸 監督

最新作映画

「ゲロッパ」

エンディングテーマ

「GET UP!」収録

2003年8月13日 ZIP−FM生放送終了後、

サインを書いていただきました。

サインを書いていただくため開封しましたがCDは未使用です。

Soulhead

ソウルヘッド

直筆サイン入りCD

サイン入りCD

直筆サイン

サイン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

「Soulhead/GET UP!ep」SOULHEAD 直筆サイン入りCD定価: ¥ 1456#SOULHEAD #CD・DVD01 GET UP!02 SHINING FOREVER03 DANCE WITH ME04 TONIGHT THE NIGHT8月全国公開井筒和幸 監督最新作映画「ゲロッパ」エンディングテーマ「GET UP!」収録2003年8月13日 ZIP−FM生放送終了後、サインを書いていただきました。サインを書いていただくため開封しましたがCDは未使用です。Soulheadソウルヘッド直筆サイン入りCDサイン入りCD直筆サインサイン

