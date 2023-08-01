2022年のクリスマス ステューシー　ステュチTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー...グリーン

70s 80s ナイキ 4連 Tシャツ ゴツナイキ カマボコ 風車 カントリー

袖丈...半袖

UNDERCOVERISM アンダーカバイズム ハンバーガー 総柄 Tシャツ

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

USA製 1994年 ハードロックカフェ大阪 2ND ANNIVERSARY

ネック...クルーネック

那須川天心 ザマッチ 武尊戦後着用 BoTT OG LABEL 黒 XXL

季節感...春, 夏, 秋, 冬

90s vintage ROCKY HORROR SHOW Tシャツ



バードハウス Tシャツ usa 90s

自宅保管してました

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー...グリーン袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春, 夏, 秋, 冬自宅保管してました

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

WACKOMARIA ブラックアイパッチ コラボ 白 ステッカー XLMONCLER × off-white 2016 サイズM グレーAkane様専用90's MOODY BLUES vintage tshirt バンドT 古着90's Harley-Davidson USA製 willie G Tシャツ