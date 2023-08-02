【感謝価格】 VALIEM ④のみ 植物/観葉植物

VALIEMのレアな鉢セットになります。

ビカクシダ セルソタツタ オリジナル由来 胞子培養株 コウモリラン

なかなか揃えるのは難しいモデルばかりになります^ ^

ビカクシダ パトラガーデン#1 P.patra garden#1

コレクターの方ぜひ！

58 ナツハゼ 山取り 一点物

※タグと保存袋は付きます。

全粒粉様専用です パキラ 朴仕立 観葉植物 鉢物 室内

※⑤のみ鉢だけになります。

多肉植物 花サボテン マーブルド ビーフ 実生

※価格によってはバラ売り可能です。

アガベ チタノタ 特選子株②



フィカス・ウンベラータ Lサイズ

①w11 h8.5

【1.3M 木目調プランター】鉢ごと発送 オーガスタ オフィス 開店祝にも

②バーニーズとaobouzuとhimeのコラボです。

ユッカ・エレファンティペス 80cm

w10 h11

アンティーク いっちゃんさん専用

③レアなモデルでビターになります。

【しっかりと発根済み】ステファニアエレクタ 大株 輸入株

w10 h11

確認用 No25 シャネルミューズ 抜き苗

④w8 h7

アガベチタノタ ティラノサウルス

⑤レアなビターモデルです。

モンステラボルシギアナ黄斑入り M. BORSIGIANA YELLOW var

w7.5 h6

ビカクシダ☆厳選美株☆リドレイドワーフ☆コルク仕立 ☆コルク仕立

⑥レアなビターモデルです。

315★変わり色抜け花弁⭐️極上品⭐️フクミある極上発色【イリュージョン】限定1

w11 h8.5

ガルドネリ ルピコラ コンパクト フォーム

⑦レアなビターモデルです。

アグラオネマ ミュータント 極美株 Aglaonema Mutant

w9 h7.5

アガベ サルミアナ リップルエフェクト 子株



現物販売 マドカズラ 斑入り ② セラアート鉢 受け皿付き 観葉植物



本日採取 超新鮮 パキポディウム ビスピノーサム 種子 100粒

塊根植物

【現品】塊根植物 ブルセラ ファガロイデス ８号鉢 カクタス長田

botanize

アガベ ネオメキシカーナ

srl neighborhood

ホヤ ニューギニア ゴースト 熱帯植物 着生植物

たけろうポット

多肉植物 ♡そのまま飾れる寄植え♡ツインプランター✩.*˚

valiem

超レア種 6月入荷 ヒメショウジョウヤシ シルトスタキスレンダ 種1000粒

バリエム

パキポディウムウィンゾリー 現地球 コレクション

ヴァリエム

i569多肉植物アガベ チタノタ広葉白鯨 優良血統 5株極上子株

コーデックス

ソテツC 子株付き

インビジブルインク

ケラリアピグマエア 現地株 発根済み

invisible ink

富貴蘭 月笙

invisibleink

発根済 Agave titanota black&blue

raw life factory

アガベ パリー ライムストリーク

SRL

札付き♥️シムランス✕ラコロ✨

パキポディウム

⑧ パキラミルキーウェイ 6号 曲がり仕立て接木 最高等級

グラキリス

アガベチタノタ ホワイトファイヤー 子株

アガベ

DS専用出品

チタノタ

専用 バラ 接ぎ木苗

オテロイ

ロックフィールド 鶴仙園 コラボマルチスツールセット

AGAVE

アガベ チタノタ 夕映狂刺‼️台湾株

アガベ

ミリオンベル・マーマレード

パキプス

8labo No.8 Type A 001/XL

オペルクリカリア

モンステラ 斑入り2

コピアポア

YU様 取り置き専用

ビザールプランツ

レア 希少 サボテン 抜き苗 1個

塊根植物

れなポン様 専用 速達

珍奇植物

多肉植物 小苗(夏色)♡お得セット④

レア植物

ace様専用 モンステラ デリシオーサ ボルシギアナ セブブルー ミント

サボテン

coronarium Philippines コロナリウム ビカクシダ 観葉植物

多肉植物

スモークツリー ロイヤルパープル/ 381

コーデックス

ラフィドフォラ テトラスペルマ パラゴン 斑入/ヒメモンステラ斑入り1

灌木

オペルクリカリアパキプス_パワータンク根挿し_04

コミフォラ

耐寒性 USA輸入選別株 極美 アガベ オバティサナ シースター 鉢ごと発送

ユーフォルビア

spicygem×鶴仙園×SRL 限定コラボ鉢

オトンナ

ビカクシダ とく様確認用

作家鉢

ワンまま様専用 アボニア クイナリア アルストニー 大株

カタチ製作所

36. Super bang 多肉植物

Invisible Ink

斑入り モンステラ ボルシギアナ

TOKY

和 ～なごみ～ 様

有馬和博

モンステラ ボルシギアナ 斑入り マーブル極斑 ハーフムーン トップカット 希少

humanity

サンスベリア 鉢付 110cm

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プヤ セルーレア 選抜個体

Goujin

120 山採り コハウチワカエデ

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☆エボリスピナ 発根済み☆

SRL ネイバーフッド

ビカクシダ シルバーベルベット 大株

neoshiho

断捨離マスター様専用 アートポスター

ネオシホ

ピングイキュラ 斑入り サンスベリア サンセベリア

芽の巣山

無農薬イチジク苗 3年生 ビオレソリエス 自然樹形 側枝4本

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陶器鉢 超人気 再発売

鶴仙園

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

VALIEMのレアな鉢セットになります。なかなか揃えるのは難しいモデルばかりになります^ ^コレクターの方ぜひ！※タグと保存袋は付きます。※⑤のみ鉢だけになります。※価格によってはバラ売り可能です。①w11 h8.5②バーニーズとaobouzuとhimeのコラボです。 w10 h11③レアなモデルでビターになります。 w10 h11④w8 h7⑤レアなビターモデルです。 w7.5 h6⑥レアなビターモデルです。 w11 h8.5⑦レアなビターモデルです。 w9 h7.5 塊根植物botanizesrl neighborhood たけろうポットvaliemバリエムヴァリエムコーデックスインビジブルインクinvisible inkinvisibleinkraw life factorySRLパキポディウムグラキリスアガベチタノタオテロイAGAVEアガベパキプスオペルクリカリアコピアポアビザールプランツ塊根植物珍奇植物レア植物サボテン多肉植物コーデックス灌木コミフォラ ユーフォルビアオトンナ作家鉢カタチ製作所Invisible InkTOKY有馬和博humanitybotanizeGoujinNEIGHBORHOODSRL ネイバーフッドneoshiho ネオシホ芽の巣山 toky 鶴仙園

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【当店の目玉商品】オーガスタ 観葉植物 鉢物 室内ちか様専用 札付き おらいさん苗 ミックスベリア 2種セット