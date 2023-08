豪奢な WEAT GFL WEAR バスケシャツ　ウェッサイ　西海岸 ゲームシャツ　 タンクトップ

GFLのバスケシャツです。

made in comptonで本当にGANGSTAなアイテムになってます。知らない方はいないと思いますがcomptonはあのDR.Dreやice cube,easy-E,MC Ren,DJ イェラの5人で結成された伝説のヒップホップグループN.W.Aのhood で有名です。

コンプトン製のGFLはとても珍しいと思います。

水色と黒のカラーのバスケシャツはよく出回ってますが青とグレーのカラーはなかなかみないと思います。

質問などございましたらお気軽にコメントください!

肩幅 38cm

身幅 64cm

着丈 80cm

袖丈0cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ジーエフエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

