ご覧いただきありがとうございます!

NORTH FACE ノースフェイス デナリ フーディ ペット&タバコなし



【商品説明】

□商品名:Columbia マウンテンパーカー ブルー OMNIーDRY メンズXS

"着丈64

身幅42

裄丈82"

※素人採寸のため、誤差はご了承願います。

状態:古着なので使用感はあります。

ですが目立った汚れはなく、まだまだ使用可能です。

★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいないです。

!!重要!!

中古品になりますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします!返品交換不可です。

プロフィール特典ありますので

ぜひプロフィールをご覧いただき、

コメントしてください(˃̵ᴗ˂̵)!

ノースフェイス

ノースダウン

バルトロライトジャケット

マウンテンダウンジャケット

マウンテンダウンコート

ヌプシジャケット

マクマード

マウンテンジャケット

ゴアテックス

THE NORTH FACE

TNF

ND01609

ビッグシルエット

オーバーサイズ

90s

1-1 126613

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド コロンビア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド コロンビア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

