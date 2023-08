カラー···ブルー、ネイビー

素材···ナイロン

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、夏、秋、冬

ブランド

アークテリクス

アイテム

マウンテンパーカ

ベータLT

サイズ

S

身幅55cm

着丈73cm

ネイビー

表は綺麗です。内側首部分ににシミがあり右ポケットのファスナーが外れてほつれています。それ以外はシームテープの剥がれ等の不具合は無いと思います。良い状態では無いですがガンガン着てほしいです。よろしくお願い致します

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アークテリクス 商品の状態 やや傷や汚れあり

